Türkiye Kupası, sahibini buluyor

TRABZONSPOR İLE AYTENİZ ALANYASPOR BUGÜN FİNAL MAÇINDA KARŞILAŞACAK. İSTANBUL OLİMPİYAT STADI'NDA SAAT 21.30'DA BAŞLAYACAK MÜSABAKAYI ATV CANLI YAYINLAYACAK

Türkiye Kupası, bugün Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak. Trabzonspor, bu sezon sırasıyla Altay, Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'u geçerek finale çıktı.Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu ikinci, Aytemiz Alanyaspor ise beşinci sırada tamamladı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanırken, Alanya'da yapılan ikinci müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

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