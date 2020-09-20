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20 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Türkiye Rallisi'ni, Evans birinci sırada tamamladı

20 Eylül 2020, Pazar 15:45
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'ni, Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans birinci sırada tamamladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla 18-20 Eylül'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı. 

Pilotlar, toplam uzunluğu 707 kilometre olan 12 özel etabı geçerek zirveye ulaşmak için mücadele etti. 

Yarışlar sonunda şampiyonluk için çekişen Büyük Britanyalı Red Bull pilotu Elfyn Evans, rakiplerini geride bırakarak 2 saat 43 dakika 2,7 saniyelik derecesiyle zirveye yerleşti. 

İkinciliği 2.43.37.9'luk derecesiyle Belçikalı Thierry Neuville, üçüncülüğü ise 2.44.02.1'lik süresiyle dokuz kez Dünya Şampiyonu olan Sebastien Loeb elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi'nde ilk 5 sıra şu pilotlardan oluştu: 

1- Elfyn Evans: 2.43.02.7 

2- Thierry Neuville: 2.43.37.9 

3- Sebastien Loeb: 2.44.02.1 

4- Kalle Rovanpera : 2.45.38.6 

5- Gus Greensmith: 2.47.11.0.38 

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi sona erdi. 

15 ülkeden 105 yerli ve yabancı medya mensubunun takip ettiği yarışı, Büyük Britanyalı 31 yaşındaki pilot Elfyn Evans kazandı. Toyota Gazoo WRT takımı adına yarışan Red Bull sporcusu Evans, kariyerinin üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti. 

Asparan mevkisindeki servis parkta Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın da katılımıyla düzenlenen kapanış seremonisi ve ödül töreninde Evans birincilik ödülünü aldı. 

Belçikalı Hyundai Shell Mobis WRT sürücüsü Thierry Neuville ikinci ve aynı takımdan 9 kez Dünya Ralli Şampiyonluğu bulunan Fransız Sebastien Loeb üçüncü olarak podyumda yer alan isimler oldu.

WRC2 kategorisinde Türk takımı Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan İsveçli Pontus Tidemand-Patrick Barth birinciliğin sahibi olurken, WRC3 kategorisinde Polonya'dan Katejan Kajetanowicz-Maciej Szczepaniak Skoda Fabia R5 ile zafere ulaşan ekip oldu. 

Citroen C3 R5 ile yarışan 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Red Bull sporcusu Yağız Avcı ve copilotu Onur Vatansever de WRC3 kategorisinde üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Organizasyon başarılı bir şekilde sona erdi

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, böyle zor bir dönemde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, büyük bir ekip çalışmasıyla, Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Kovid-19 protokollerini en sıkı şekilde uygulayarak çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını söyledi.

Türkiye'nin gücünü ve salgınla mücadelede önde gelen ülkelerden olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış olduklarını belirten Üçlertoprağı, "Sportif disiplin açısından da hem uluslararası yetkililer, hem de katılımcılardan övgü dolu yorumlar aldık. Bu vesileyle organizasyonumuzu himayelerine alarak bizi onurlandıran ve büyük güç veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Muğla Valiliğimiz ve bize destek olan tüm mülki amirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye Rallisi, aynı zamanda 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. 

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ve 2. ayağı olarak değerlendirilen rallide, Adus Motorsport adına Red Bull desteğinde yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yapmış oldu. 

Toksport WRT takımı adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da ikinci olarak tamamlarken, üçüncülüğü ise Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Burak Akçay elde etti.

35 yaş üzeri klasik otomobillerin yer aldığı "historic ralli" klasmanında ise Murat 131 ile Gerçek-Bahar Sunman çifti yarışı ilk sırada tamamlarken, Audi Quattro ile Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve BMW 2020 Ti ile Haydar Güçlü-Murat Yıldırım ekibi de üçüncü sırada yer aldılar.

İkinci yarışta Haydar Güçlü-Murat Yıldırım birinciliğe uzanan ekip olurken, Demir Berberoğlu-Okan Karaçam ikinci ve Murat 131 ile Özgür Yörük-Mehmet Serkan Şahiner yarışı üçüncü sırada tamamladı. 

AA

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