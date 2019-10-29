UEFA'dan 'asker selamı'na soruşturma

Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı golün ardından verdiği asker selamına UEFA tarafından soruşturma açıldığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Avusturya temsilcisi Wolfsberger’i 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci’nin attığı golle rakibini devirirken genç futbolcunun gol sevinciyle ilgili soruşturma başlatıldı. Medipol Başakşehir Kulübü’nden yapılan açıklamada, ”UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin, Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı.” ifadeleri kullanıldı. Kararla ilgili olarak CNN canlı yayınına bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “UEFA bize bu yazıyı bize iletti. Böyle çifte standart olmaz. Madem İrfan Can için müfettiş atıyorlar. Visca ve Robinho da asker selamı verdi. Neden İrfan Can? Hepsini sevk edin. Dünya Kupası’nda devlet başkanı Macron’a Griezmann selam duruyor. Neden soruşturma açılmıyor? Gol atarsak asker selamını yine veririz” dedi.

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