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5 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

UEFA'nın dağıtacağı para ödülleri belli oldu

05 Temmuz 2022, Salı 11:46
UEFA, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde dağıtılacak para ödüllerini açıkladı.

Buna göre, geçtiğimiz sezon verilen ödül miktarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu konumundaki Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15,64 milyon avro katılım payı kazanacak.

Gruplarda her galibiyette 2,8 milyon avroyu kasasına koyacak kulüpler, beraberlik halinde 930 bin avroyla yetinecek.

Turnuvada Son 16 Turu'na kalan ekipler 9,6 milyon, çeyrek finalistler 10,6 milyon, yarı finalistler 12,5 milyon ve finalistler de 15,5 milyon avro elde edecek.

Play-Off etabında elenenlere teselli ödülü 5 milyon avro

"Devler Ligi"nde gruplar öncesi play-off etabında organizasyona veda eden takımlar, 5'er milyon avro ile ödüllendirilecek.

Örneğin, Süper Lig şampiyonu olarak Türkiye adına "Devler Ligi"ne gidecek birinci takım hüviyetindeki Trabzonspor, turnuvaya play-off turundan başlayacak.

Bordo-mavililer bu turu geçip gruplara kalırsa 15.64 milyon katılım bedeli kazanacak, aksi takdirde 5 milyon avroyla yetinerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Süper Lig ikincisi olarak turnuvaya ikinci ön elemeden dahil olacak Fenerbahçe de 3 rakibi ekarte edip gruplara kalmayı başarırsa 15,64 milyon avroluk ödülün sahibi olacak.

Sarı-lacivertliler play-off'a gelip bu turda elenirse 5 milyon avroyla teselli bulacak.

Katsayı ödülünde 1 pay/hisse bedeli 1,137 milyon avro

Turnuvaya katılan 32 takım, son 10 yıllık performanslarına göre sıralanır ve en üstteki takım 32 hissenin (32 X 1,137 milyon avro) sahibi olur.

Sıralama ve ödül miktarı ters orantılı şekilde aşağıya doğru devam eder ve en alttaki takım, 1 hisselik (1,137 milyon avro) kazanç elde eder.

Son 10 yıllık klasmanda Fenerbahçe 55, Trabzonspor 125. sırada yer alıyor.

Gruplarda mücadele etme hakkı kazanan 26 takım içinde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin geçebildiği takım bulunmuyor.

Türkiye'nin market geliri yaklaşık 3 milyon avro

UEFA, elde ettiği yayın, reklam gibi gelirleri bir havuzda toplayıp, gruplara kalan takımlara, ülkesinin bu gelire katkısı oranında paylar dağıtıyor.

Türkiye'nin bu pastaki payı ise 3 milyon avro civarında. Bu para, Türkiye’den turnuvaya katılan takımlar arasında şu şekilde bölüştürülür:

- Trabzonspor ve Fenerbahçe gruplara kalırsa 3 milyon avro, yüzde 55-yüzde 45 oranında paylaştırılır. Büyük hisse şampiyon takıma gideceğinden, Trabzonspor 1,65 milyon avro, Fenerbahçe ise 1,35 milyon avro kazanır.

- İki takımdan biri gruplara kalırsa, 3 milyon avronun yüzde 90'ını (2,7 milyon avro) gruplara kalan takım, yüzde 10'unu (300 bin avro) elenen takım alır.

Bir başka deyişle, iki takımdan birinin elenmesi halinde, gruplara kalan takım 1 milyon avroluk ekstra kazanç sağlar.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi, "Devler Ligi"nin çok gerisinde

Avrupa Ligi ile geçen sezon uygulamaya konulan Konferans Ligi para ödülleri, Şampiyonlar Ligi'nin çok uzağında kalıyor.

Yeni sezonda Avrupa Ligi'ne katılan ekipler, 3,63 milyon avro gruplara katılım parası alacak. Konferans Ligi'nde ise bu ödül 2,94 milyon avroya düşüyor. Avrupa Ligi'nde bir galibiyetin değeri 630 bin avroyken, Konferans Ligi'nde bu ödül 500 bin avro.

AA

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