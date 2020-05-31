Uğur Demirok: Ligde kalacağız

İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli stoperi Uğur Demirok, ligde kalacaklarını belirterek, "Konyaspor'u bulunduğu bu kötü durumdan bir an önce çıkarmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladıkları 26 puanla küme düşme hattının 1 puan yukarısında 14. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor'un 31 yaşındaki oyuncusu Uğur Demirok, açıklamalarda bulundu.

Konyaspor camiasının bu tür zorlukların altından kalkabilecek güçte ve büyüklükte olduğunu belirten Uğur, "İnanmazsan başaramazsın, inanmak başarmanın yarısıdır. Camia olarak masöründen, malzemecisine, aşçısına kadar herkes inanıyor. Bazen futbolda işler istediğiniz gibi gitmez ama biz sahada elimizden geleni yapacağız. Temennim ve isteğim Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde bu sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını ve son bölümde toparlandıklarını anlatan Uğur, şöyle devam etti:

"Konyaspor'u bulunduğu bu kötü durumdan bir an önce çıkarmak istiyoruz çünkü yakışmayan bir yerdeyiz. Ligi son Fenerbahçe galibiyetiyle bitirmemiz bize çok büyük moral oldu. Yeni hocamız da (Bülent Korkmaz) takıma iyi bir hava kattı. O gelince bazı şeyler değişti ve bunun meyvesini almaya başladık. İnşallah kalan 8 haftayı da en iyi şekilde değerlendirip bu seneyi en az zararla kapatarak, Konyaspor olarak ligde kalmak istiyoruz."