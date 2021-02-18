"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Umut Bulut, tarihe geçmeye çok yakın

18 Şubat 2021, Perşembe 14:08
Türk futbolunun emektar futbolcularından Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Süper Lig kariyerinde 504. maça çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 503 kez forma giydi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin geçen hafta oynadığı Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında 503. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen Oğuz Çetin'in rekorunu egale etti.

Deneyimli forvet, Yeni Malatyaspor'un 20 Şubat Cumartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmada sahaya çıkması halinde 504 maçla Süper Lig'de en fazla forma giyen oyuncu olacak.

Süper Lig'de 163 gol

Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, ligde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut, Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 2'şer gol kaydetti.

Bu sezon ilk golünü ligin 12'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye atan Umut, 19'uncu haftada da Çaykur Rizespor filelerini havalandırdı.

Umut Bulut, Türkiye Kupası'nda ise Etimesgut Belediyespor ve Galatasaray'a karşı birer gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, şu ana kadar Süper Lig kariyerinde 163 gole ulaştı.

Başarılı kariyeriyle dikkati çekiyor

Milli futbolcu, futbol kariyerine başladığından bu yana 503'ü Süper Lig, 32'si Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1), 25'i Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Ümit Milli Takım maçları da dahil), 10'u da Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere toplam 754 kez forma şansı buldu.

Umut Bulut, forma giydiği 754 maçta fileleri 235 kez havalandırdı.

Centilmenliği dikkati çekiyor

Türk futbolunun unutulmazları arasına adını yazdıran Umut Bulut, oynadığı kulüplerdeki centilmenliğiyle de dikkati çekiyor.

Umut Bulut, Süper Lig'de forma giydiği 503 karşılaşmada 6 kırmızı, 54 sarı kart gördü.

2011-2012 sezonunda Fransa'nın Toulouse takımında 32 kez sahaya çıkan milli futbolcu, 5 gol attı, 1 kez sarı kart gördü.

Umut Bulut: "Gurur verici"

Umut Bulut, futbola her çocuk gibi mahalle aralarında top oynayarak başladığını, babasına sürekli "Beni futbola yazdır" diye ısrar ettiğini, 10 yaşında da Ankara'da Petrol Ofisi formasıyla yeşil sahalara adım attığını anlattı.

"Futbola başladığımda 'Süper Lig'de böyle bir rekor kıracaksın' deseler aklıma gelmezdi." diyen Umut Bulut, Süper Lig'de en çok forma giyen isimlerin başında gelen Oğuz Çetin ile Rıza Çalımbay'ı da tebrik ederek, onlar kadar maç oynamanın gururunu yaşadığını belirtti.

Umut Bulut, "Böyle bir gururu yaşadığım için tabii ki çok mutluyum. İstikrarlı şekilde bugüne gelmek mutluluk verici. Yeni Malatyaspor formasıyla bu rekora ulaşmak gurur verici bir şey. Hem şehre hem taraftarlara, bu gururu bana güvenenlere ve kendime yaşattığım için mutluyum." diye konuştu.

"Şu anda futbolu bırakmak gibi bir düşüncem yok"

Umut Bulut, gelecek kariyerine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda futbolu bırakmak gibi bir düşüncem yok. Sezon sonunda hayat neyi gösterir bilemiyorum. Bıraktığımda teknik adam olarak sporun içinde futbola hizmet etmeyi isterim. Futbolun içinde kalmak istiyorum."

Galatasaray formasıyla Schalke 04'e attığı golü unutamıyor

Trabzonspor'da oynarken 2010 yılında Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri Türkiye Kupası finalini unutamadığını aktaran Umut Bulut, "Maçta attığım gol de çok önemliydi, anlamlıydı." ifadesini kullandı.

Umut Bulut, unutamadığı gole ilişkin ise "Futbolculuk hayatımda unutamadığım golde ilk sıraya Galatasaray formasıyla Schalke'ye attığım golü koyarım." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 44
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlarda beyaz rahmet sevinci

    5 ilde kar yağışı sürecek

    İstenmeyen mesaj trafiğinden kurtulabilirsiniz

    Gürcistan Başbakanı Gakharia'dan istifa kararı

    Bu geceyi, kapsamlı bir tefekküre vesile kılmalıyız

    Basın İlan cezaları Meclis gündeminde

    İngiltere'de çarpıcı araştırma: Obezite ölümleri oranı, sigara sebepli ölümleri geçti

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi

    10 şehirde eğitime ara verildi

    Tabii afetlerin faturası 268 milyar dolar oldu

    'Mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz'

    Guterres: 130'dan fazla ülkeye tek bir doz aşı bile gitmedi

    Küresel salgın "tepe noktasına" ulaşmış olabilir

    İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara

    Boğaziçi’nde cepheleşme yok

    Sağlık Bakanı Koca’ya zor sorular

    Bakanlık: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da aşı yaptırılabiliyor

    Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

    Putin: Parlamento seçiminde dış müdahaleye izin vermeyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şehitler ve KHK düzeni
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gün Regaib Kandili
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat bu geceyi alkışlıyor
    Ahmet BATTAL

    Casus belli: Ya AYM ya MHP!
    Cevher İLHAN

    “Rehine kurtar(ama)ma” başarısızlığı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Timur, Bayezid ve Bediüzzaman
    Mikail YAPRAK

    Manevî diriliş mevsimi
    Ali Rıza AYDIN

    Mevsimin ilk gecesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.