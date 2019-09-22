Vedat Muric'den derbi açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "Mutluyuz, önümüzde derbi var. Umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz." dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Vedat Muric, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muric, "Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk golden sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İyi mücadele ettik, sonunda gol de geldi. Mutluyuz, önümüzde derbi var. Umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz." diye konuştu.

Gelecek hafta Galatasaray ile yapacakları derbiye değinen Kosovalı forvet, "Bu maçı atlattık. Moral motivasyon açısından çok önemliydi. Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim, herkes ister. O sahada takımım için ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. İnşallah derbide gol bana da nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kendisini takip eden Avrupalı kulüplerle ilgili de konuşan Muric, "Dünyadaki her kulüp, her scout, her yerde futbolcu izliyor. Bunların olması normal. Geçen sene de Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive ediyor. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe. Burada uzun yıllar oynayıp adımı kulübün efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum." şeklinde konuştu.