"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Vedat Muric'den derbi açıklaması

22 Eylül 2019, Pazar 10:22
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric, "Mutluyuz, önümüzde derbi var. Umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz." dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenen Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydeden Vedat Muric, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. 

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muric, "Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk golden sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İyi mücadele ettik, sonunda gol de geldi. Mutluyuz, önümüzde derbi var. Umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz." diye konuştu.

Gelecek hafta Galatasaray ile yapacakları derbiye değinen Kosovalı forvet, "Bu maçı atlattık. Moral motivasyon açısından çok önemliydi. Bu hafta çok çalışıp derbiye gideceğiz. Takımımız 3 puanı alacak kalitede. Taraftarlarımıza bayram havası yaşatacağız. Derbide gol atmak isterim, herkes ister. O sahada takımım için ne kadar katkı sağlarsam mutlu olurum. İnşallah derbide gol bana da nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kendisini takip eden Avrupalı kulüplerle ilgili de konuşan Muric, "Dünyadaki her kulüp, her scout, her yerde futbolcu izliyor. Bunların olması normal. Geçen sene de Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive ediyor. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe. Burada uzun yıllar oynayıp adımı kulübün efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: Vedat Muric, derbi, açıklama
Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    '13 kişilik iş ilanına 6 bin kişi başvurdu'

    'Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu ile görüşecek' iddiası

    ABD'li milyarder öğrencilerin kredi borçlarını ödedi

    Korsanlar tarafından rehin alınan Rus denizciler serbest bırakıldı

    'Hindistan, bölgenin nüfus yapısını bozmak istiyor'

    Doğu'da 4 il için sağanak uyarısı

    Ruhani'den komşu ülkelere 'Hataları unutmaya hazırız' mesajı

    Fransa'da cami saldırısı

    Darbeci Sisi’ye öfke büyüyor
    📷

    Karikatürler

    Bodrum'daki yıkım devam ediyor

    SGK’da büyük görev zararı

    İnfaz indirimi bir sonraki pakete kaldı

    Domates, markette 6 liraya dayandı

    Fenerbahçe, evinde moral kazandı

    2. elde fiyatlar yükselecek

    Kentsel dönüşümde esnafı da düşünün

    Kazakistan'dan 4 madalya ile dönüyoruz

    'Eğer bu da başarısız olursa savaşmak zorunda kalırız'

    Netanyahu'nun dokunulmazlığı kalkarsa yolsuzluktan hapse girebilir

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Tatlı zehir: Şeker - 2
    Abdurrahman AYDIN

    Görünen âlemin görünmeyen kader kalıbı: Kitâb-ı mübîn
    Ahmet BATTAL

    Aslıyok yaylasının fiber ağı
    Genel

    Darbeci Sisi’ye öfke büyüyor
    Mehmet KARA

    Analar evlâtlarını istiyor!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İnsanı düzelt ki dünya düzelsin
    Risale-i Nur'dan

    İstibdat zincirleri meşveret ve hürriyetle kırılır
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur’un mükemmel şakirtleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.