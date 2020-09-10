Vedat Muric veda ediyor

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı. Uzun bir süredir Vedat Muriç’in transferi için Fenerbahçe yönetimi ile bir araya gelen Laziolu yöneticilerin 18 milyon avroda anlaştığı ileri sürüldü. Ayrıca bonuslarla birlikte bu rakamın 20 milyon avroyu bulacağı belirtildi. İtalyan spor basını Vedat Muriç’in Cumartesi günü Roma’ya geleceği ve yapılacak bir törenle imza atacağını duyurdu. Basın ayrıca, Lazio kulübünün Almanya’nın Schalke 04’te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak’ın transferi için de görüşmelere başlandığını yazdı. Basın, Ozan Kabak’ın bonservis ücretinin 40 milyon avro olduğunu ileri sürdü.

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