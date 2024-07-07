Yusuf Can Zeybek Kırkpınar Başpehlivanı oldu

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, ikinci olan Mustafa Taş ve üçüncülüğü paylaşan Hüseyin Gümüşalan ile Serhat Gökmen düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından, ödül ve kupaları takdim edildi. Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in altın kemerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dereceye giren başpehlivanların madalyalarını ve kupalarını verdi. Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkan Vekili Şahin Hopur, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim takdim etti. Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2023'ün başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in, cuma günü resmi açılış töreninde göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde yine gönderden indirmesiyle sona erdi. Zeybek taraftarları zaferi kutladı Yusuf Can Zeybek'in sevenleri zaferi davul zurna eşliğinde kutladı. Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık müsabakasında Mustafa Taş'ı yenmesinin ardından Zeybek'i yakınları omuzlara aldı. Er meydanını omuzlarda dolaşan başpehlivanla sevenleri fotoğraf çektirdi. Sonuçlar Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarına göre dereceye giren güreşçiler şöyle: Minik -1 1. Ahmet Tığlı (Balıkesir) 2. İbrahim Armutlu (Antalya) 3. Doğukan Karakuş (İstanbul) 3. İlker Şahin (Bursa) Minik- 2 1. Süleyman Tufan (Antalya) 2. Egehan Katrancı (Muğla) 3. Ahmet Kaan Başkurt (Balıkesir) 3. Mustafa Şeref Özgül (Çanakkale) Teşvik -1 1. Poyraz Bilgin (Tokat) 2. Muhammed Ragıp Acı (Çorum) 3. Kadir Buğra Dikik (Muğla) 3. Rüstem Öztürk (Bursa) Teşvik -2 1. Volkan Bilgin (Tokat) 2. Fırat Bozca (Balıkesir) 3. Muhammet Özer (Yalova) 3. Mustafa Yanmaz (Yalova) Tozkoparan 1. Oğuzhan Süleyman Sunar (Antalya) 2. Cengiz Han Dikme (Balıkesir) 3. Ferhat Duman( Sakarya) 3. Can Ergen (İstanbul) Ayak 1. Ebul Faruk Çakır (Antalya) 2. Selahattin Can (Balıkesir) 3. Mücteba Bera Koç (Tokat) 3. Ramazan Torun (Antalya) Deste Küçük 1 Osman Gökçen (Antalya) 2. Mahmut Aksungur (Denizli) 3. Uğurcan Humar (Bursa 3. Arda Özmutlu (İstanbul) Deste Orta Boy 1. Özer Özgür Aslan (Ankara) 2. Abdullah Başar (Balıkesir) 3. Can Osman Sarı (Amasya) 3. Mustafa Naz (Antalya) Deste Büyük Boy 1. Beytullah Uludağ (Ankara) 2. Bayram Berk Karacan (Antalya) 3. Mustafa Can Erdem (Antalya) 3. Onur Keskin (Bursa) Küçük Orta Küçük Boy 1. Yusuf İslam Taş (İstanbul) 2. Eren Kalkan (Ankara) 3. Serhat Tekin (Çanakkale) 3. Alper Önal (Antalya) Küçük Orta Büyük Boy 1. Kutluhan Avşar (Balıkesir) 2. Sinan Yıldız (Kocaeli) 3. Abdulvasi Balta (Kocaeli) 3. Murat Gonca (İstanbul) Büyük Orta 1. Celal Bayar Çilenker (Antalya) 2. Batuhan Güzel (Antalya) 3. Bekircan Özturgut (Bursa) 3. İlker Durmuş (Antalya) Başaltı 1. Erkan Taş (İstanbul) 2. Kemal Şahin (Samsun) 3. Onur Susuz (Antalya) 3. Uğur Şimşek (Antalya) Baş 1. Yusuf Can Zeybek (Antalya) 2. Mustafa Taş (İstanbul) 3. Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli) 3. Serhat Gökmen (Kocaeli) En iyi peşrev 1. Atakan Makas (Edirne) 2. Muzaffer Caner Koşum (Edirne) 3. Yiğit Kartal (Edirne) AA

Okunma Sayısı: 103

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.