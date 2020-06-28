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29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Zirve bilmecesi çözülemedi

28 Haziran 2020, Pazar 23:00
Süper Lig'in 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada lider Medipol Başakşehir ile takipçilerinden Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'dan kritik puan kaybı

Haftaya 59 puanla lider giren Medipol Başakşehir, 51 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren kritik müsabaka, yarıştaki diğer takımlar Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor'un da haftayı birer puanla kapatmasının ardından daha da önem kazandı.

Düşük tempoda geçen ilk yarıda iki takım da birer tane net gol pozisyonu yakalarken, skoru değiştiremedi ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarıda oyuna giren Demba Ba'nın hareketlendirdiği Medipol Başakşehir, 51. dakikada Danijel Aleksic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takım da net pozisyonlar üretirken Galatasaray 67. dakikada Emre Akbaba'nın kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakaladı.

Kalan bölümlerde konuk ekip daha etkili bir görüntü çizse de iki takım da skoru değiştiremedi ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir 60 puana çıkarak liderliğini sürdürse de rakiplerinin puan kaybettiği haftada farkı açma fırsatını kullanamadı. 52 puana yükselen Galatasaray ise zirve ile arasındaki puan farkını kapatma imkanını değerlendiremedi.

İkili averaj Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Galatasaray ile ikili averajda avantajı elde etti.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı turuncu-lacivertli ekip 1-0 kazanmıştı.

Bu karşılaşmanın 1-1 beraberlikle sona ermesiyle ikili averajda üstünlük kuran Medipol Başakşehir, sezon sonunda olası puan eşitliği durumunda Galatasaray'ın üstünde yer alacak.

Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.

Galatasaray karşısında 74 ve 85. dakikalarda sarı kart gören Visca, oyundan atıldı. Bu, 30 yaşındaki futbolcunun profesyonel kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

Lemina ve Linnes sakatlandı

Galatasaray'da Mario Lemina ve Martin Linnes sakatlanarak oyundan çıktı. 

Sarı-kırmızılı ekibin Gabonlu oyuncusu, karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara geldi. Lemina'nın oyundan çıkarken kendi yedek kulübesine yönelik bir şeyler söylemesi dikkati çekti. 

Linnes ise sol dizinden yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Mario Lemina'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram, Linnes'in yerine ise 79. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Emre Akbaba 3 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Süper Lig'de bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Emre, Medipol Başakşehir karşısında fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Okan önce hata yaptı sonra telafi etti

Galatasaray'ın genç kalecisi Okan Kocuk, yaptığı kritik hatanın ardından yaptığı şık kurtarışla önemli bir tehlikeyi önledi.

Müsabakanın 11. dakikasında Marcelo Saracchi'nin geri pasında topu kontrol edemeyen Okan, kaleye giden meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı. 

Pozisyonun devamında topu alan Robinho'nun şutunda da Okan şık bir kurtarışa imza attı.

Aleksic 6. golünü attı

Turuncu-lacivertli takımın Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Süper Lig'deki 6. golünü attı.

Sezon başında transfer edilen Aleksic, maçın 51. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

Mahmut Tekdemir ve Aleksic cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir'de sarı kart gören Mahmut Tekdemir ile Danijel Aleksic, cezalı duruma düştü.

Galatasaray müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Sırp futbolcu, karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gördü. Mahmut Tekdemir ise 41. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

İki futbolcu da 30. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacakları maçta forma giyemeyecek.

Stat dışından atılan fişekler sahaya düştü

Müsabaka devam ederken stat dışından atılan yanıcı maddeler sahaya düştü.

Karşılaşmanın 35. dakikasında saha dışından ateşlenen fişeklerden bazıları hızlı bir şekilde tribünlere isabet ederken, bazıları da havada sönerek zemine futbolcuların yanına geldi.

 

AA

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