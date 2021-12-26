Çalışmak güzeldir

“Size meşakkate büyük rahat vardır. Zira, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı yalnız sa’y ve cidaldedir.” Vecizesi insanın özellikle de fıtratında heyecan, tez canlı çalışkan olanların çalışarak mutlu olduklarını anlatmaktadır. Meşakkatteki büyük rahat zorlukları aşmanın nice kolaylıklar getireceğini söylemektedir.

Çalışma ile ilgili o kadar çok güzel söz var ki, Kur’ân-ı Kerîm’de “İnsan için ancak çalıştığı kadar vardır.” (Necm/39) beyanı ile insanın gayreti nispetince ile maddî manevî kazancına vurgu yapmaktadır.

Bir İslâm düşünürünün “tarlada çalışan çiftçinin, mektepte okuyan talebenin kötülük yapacak vakti yoktur” sözü ayrıca çok yerinde ve doğru bir tesbit olduğunu düşünüyorum. Çalışan işine yoğunlaşmış insanın kötülük yapacak vakti yoktur. Toplum hayatına baktığımızda dedikodu veya gıybet gibi nahoş konuşmaların boşlukta olan insanların vakitlerini doldurmak için başvurdukları bir yöntem diyebiliriz. Oysa çalışan, fikrî olarak okuyan bir insan öğrendiği bilgileri paylaşır.

Şeytan boş kalplerde gezer sözü buna örnek diyebiliriz. İnsanın dünya hayatı boyunca dolu dolu geçirmek her an yeni bir şey öğrenmekle mükelleftir.

İnsanın çalışması zihnî ve ruhî olarakta çok önemli, kendini bir işe ait hissetmemek insanda boşluk oluşturmaktadır. Kendine değer addetmekte insanın işle iştigal etmesi arasında bağlantı olduğu görülmektedir. Özellikle üniversite mezunu gençlerin iş bulamamaları emeklerinin zayi olduğu düşüncesinin yanında kendilerini bir işe yaramayan biri gibi görmelerine sebep oluyor.

Oysa günümüze baktığımızda her insanın iş bulma imkânı her gün daha çok zorlaşmaktadır. Mezunlar giderek çoğalmaktadır.

Çalışma hayatına baktığımızda da insanlar pek çok zorluklarla karşı karşıya mobbing ağır iş şartları vesaire...

Buna karşın insanın kendini geliştirmek için yüzlerce seçenek bulunmaktadır. Nitekim Yüce Yaradan doğan her bebeği avucuna birkaç istidat çekirdeğiyle beraber dünyaya gönderiyor. Maalesef yanlış eğitim sistemi ve çevre şartlarıyla bu çoğu zaman keşfedilmeden köreltiliyor. Ve bizde mesleğinde başarılı birine hayranlıkla bakıyoruz.

Nitekim Peygamber Efendimiz “sevdiğiniz işi yapın sevdiğiniz işte hayır bereket ve mutluluk vardır” sözü insanın yaptığı işte verimli ve bereket görmesi için sevdiği işi yapmasını tavsiye ediyor. İnsanın bir şey üretmesi kadar manevî zevk veren bir şey yoktur. İnsanda tecellisi Musavvir isminin ayinesi olarak yansımaktadır. Ve bizde diyoruz ki çalışmak güzeldir.