Gerçeklerin “teklif sırrı” örtüsü-3

Almanya’dan M. Filiz: “Hz. İsa ve Mehdî gelecek mi? Çok hoca Kur’ân’da âyet ve sahih hadis olmadığını söylüyor.”

Lüdd Kapısı

Hadis-i şeriflere bakmaya devam edelim.

Resûlullah (asm) buyurdu ki [Uzun bir hadistir]: “[...] O bu durumda iken, birden Meryem oğlu İsa (as) elini iki meleğin arasına koymuş olarak inecektir [...] İsa (as) Allah’ın dilediği vakte kadar kalacaktır [...]”1

Resulullah Efendimiz (asm) Hazret-i İsa’nın iki meleğin arasında ineceğini söylüyor. Ve yeryüzünde Allah’ın dilediği kadar kalacağını öğreniyoruz.

Mücemmâ bin Câriye El-Ensârî (ra) demiştir ki: Resûlullah’ın (asm) şöyle buyurduğunu işittim: “Meryem oğlu Deccâl’i Lüdd kapısında öldürecektir.”2

Lüdd, Ahd-i Atîk ve Ahd-i Cedîd’de Lod ve Lydda şeklinde geçen, Akdeniz kıyısındaki Yafa’nın 18 km. kadar güneydoğusunda ve Kudüs-Yafa arasındaki Şefelah ovasında kurulmuş bir eski Filistin şehridir.3 Hadis söylendiğinde Lüdd şehri, İslâm topraklarının kuzey batı kesiminde bulunuyordu ve bölge halkının elindeydi. Burada Hazret-i İsa’nın Deccali öldürmesi, Deccal’in Yahudîlerden bir bozguncu olacağından kinayedir. Sonradan İslâm topraklarının kuzey batısı Anadolu’ya kaymıştır.

Yorumlar Risale-i Nur’da

Resulullah (asm) buyurdu ki: “Meryem oğlu içinize indiği ve sizden birisini imam yaptığı zaman hâliniz nasıl olacaktır?”4 Yine uzunca bir hadisin bir bölümünde Resullullah Efendimiz (asm), “[...] Meryem oğlu İsa inecek ve Peygamberlerinin sünnetine tâbi olmak için Müslüman cemaatin yanına gelecek [...]”5

Meryem oğlu İsa’nın bir Müslüman’ı imam yapması, kendisinin yeni bir hüküm getirmeyeceğinden, Hazret-i Muhammed’in (asm) dininde, Hazret-i Mehdî’ye tâbi olacağından kinayedir. Nitekim bu durum, ikinci hadiste daha açık ifade edilmiştir. Burada geçen Müslüman Cemaat, Hazret-i Mehdî’nin cemaatidir.

Bu rivayetler de dahil olmak üzere konuyla ilgili diğer perdeli hadislerin izahlarını Risale-i Nur’da bulmak mümkündür. Hazret-i İsa (as) haberlerini; ulvî ve hâlis bir uyanışın İsevîlerde meydana gelerek Kur’ân hakikatlerine teslim olacağı, İslâmiyet’e katılacağı6 ve maddeci ve tabiatçı felsefenin beslediği küfür fikrinin ve Allah’ı inkâr cereyanının bu katılımla öleceği7 tarzında yorumlayan Bedîüzzaman Hazretleri, Hazret-i İsa’nın (as) namazda Hazret-i Mehdî’ye iktida edeceği haberlerinin de, İsevîlik dininin İslâmiyet’e ve Kur’ân’a tâbi olmasına ve Kur’ân’ın hâkimiyetine işaret olduğunu kaydeder.8

İsa Aleyhisselâm Cismen İnecektir

Üstad Said Nursî Hazretleri, Hakîm-i Zülcelâl’in Hazret-i İsa’yı (as), âlem-i ahiretin en uzak köşesine gitmiş ve hakikaten ölmüş olsa bile, kendi dinine ait en mühim bir hüsn-ü hâtime için ona yeniden cesed giydirip dünyaya göndermesinin, hikmetinden hiç de uzak olmadığını, O’nun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş olduğunu, vaat ettiği için elbette göndereceğini; kaldı ki Hazret-i İsa’nın (as) zaten dünya semasında bulunduğunu ve cesediyle hayatta olduğunu; binaenaleyh dünyaya inmesinin aklen de zor olmadığını beyan eder.9

Fakat Bediüzzaman Hazretlerinin, magazin meraklılarına da bir çift sözü vardır:

“Hazret-i İsa (as) geldiği vakit, herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun mukarreb ve havassı, nur-u iman ile onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır.”10

Dipotlar:

1- Tirmizî, Fitne, 48.; 2- Tirmizî, Fitne, 51.; 3- İslam Ansiklopedisi, Lüdd Maddesi.; 4- Buharî, 9/1406; Müslim, İman, 71/246.; 5- Müslim, Fiten, 9.; 6- Şualar, s. 501.; 7- Mektubat, s. 12.; 8- Şualar, s. 507.; 9- Mektubat, s. 60.; 10- Mektubat, s. 61.