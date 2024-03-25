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25 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Haydi, hep beraber Barla’yı ayağa kaldıralım

Süleyman KÖSMENE
25 Mart 2024, Pazartesi
“Barla’yı Dünyanın Merkezi Yapacağım”

Barla rahmet yüklü bulutlar gibi! Feyzin ve bereketin taşıyıcısı! Ebedü’l-abadın latif bir kapısı! Asrın imamına ev sahipliği yapmış, Risale-i Nur’un ilk medresesi! Üstad Hazretlerinin “Yıldız Sarayına değişmem” dediği çam, katran, karakavak ve çınar ağaçlarının dalları yaprakları, gölgesi…

Barla’nın taşı, toprağı, havası, suyu, denizi, ağacı, dağları Üstad kokar. Bu kokuyu menekşeler, kır çiçekleri, çamlar, serviler, çınar ağacı, katran ağacı, cennet bahçesi yüksek sesle ilan ederler. Nice yağmurlu havalarda, çamurlu yollarda, Üstad Hazretleri bu topraklarda yürüdü, ayak izleri hala mevcut.  

1954’lü yıllar… Isparta ile Barla arasında o gün yol yok, kervan yok! Kuş uçar, kervan geçmez! Üstad Hazretleri, yanında talebesi Bayram Yüksel ile birlikte Isparta’dan daha önce sekiz sene kaldığı Barla’ya ziyarete geliyorlar. 

Bayram Yüksel ağabey, sadece içinden geçiriyor: “Üstad Barla’yı Isparta gibi koca bir şehre neden tercih ediyor ki?” 

Üstad Hazretleri geriye dönüp diyor ki: Keçeli! Böyle düşünme! Ben Barla’yı dünyanın merkezi yapacağım!      

İmkânları Birleştirelim

Barla ziyaretçilerinin muhakkak uğrak yeri olan, gelip kaldıkları, geceledikleri, dinlendikleri güzel mekanlardan Yeni Asya Sosyal Tesisleri bu günlerde onarımda. Ama hızla bitirilmek ve ziyaretçilere kapısını açmak istiyor. İnşallah yardımlarınızla, yaz sezonu girmeden önce onarımı bitecek. 

Fayanslar, mermerler, su gider boruları, banyo ve wc klozetleri, kapılar, pencereler, yer halıları, laminantlar, dış mekân, giriş ve merdivenler hemen her şey sökülmüş, tam bir onarıma girilmiş.

Ancak imkânlar hızla erimiş.  

Onarımların bitirilmesi, Barla’ya, Üstada gelenlere daha çok hizmet verilmesi demek. Daha çok ziyaretçi, daha çok okuma, daha çok program demek… 

Kim katkı verirse, yarın mahşerde sevap hanesinde onur verici bir kalem olacak inşallah. Elde tuttuğumuz para nedir ki bizi durdursun! Geçici, değeri durmadan düşen, değersiz, ama Cennetin bağ ve bahçelerini almaya yarar bir mevkute. Gelin bu değersiz mevkutelerimizi değerli kağıtlara çevirelim. Gelin Barla’yı birlikte tamir edelim.

Bu fırsat kaçmadan el atılırsa, üç beş demeden imkanlarımız bir araya getirilirse, inşallah azlar çok olur ve Barla’nın nezih ve müstesna mekânını yenilemiş oluruz. 

Onarımlara Destek Olalım

Biz, onarım heyeti adına Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Sekreteri Hayrettin Huyut ağabeyin bilgi yazısını buraya alalım. Çünkü talep önemli. Bizlerin el atması önemli. Bu şahs-ı manevî hizmetinin, yine bir şahs-ı manevî gücüyle kaldırılması önemli. Aza az demeden, bir tuğla da olsa azımsamadan üzerine koyarak birleşen imkanların buraya seferber edilmesi önemli. Zekât, sadaka, teberru, bağış her türlü yardımlarımızla bu seferberliğe katılmamız önemli.

“Muhterem abiler ve kardeşler. 

Barla Yeni Asya Sosyal Tesislerinin onarımı İnşallah bayram öncesi tamamlanmış olacak. Büyük bir külfetin altına girilmiş bulunulmaktadır. 

Bu mübarek Ramazan hürmetine hiç olmazsa zekatlarımızın bir kısmını buraya aktaralım. Şu ana kadar ciddi bir katkı sağlanamamıştır. 

Damlaya damlaya göl olur. Az çok demeyelim elimizden ne koparsa. 

Vakıf hesabını paylaşıyorum. 

Yeni Asya Eğitim Kültür ve Araştırma 

Vakfı: (Kuveyt-Türk) TR810020500000008128100002

Allah hepinizden razı olsun. Bizleri bu teşebbüsümüzde mahcup eylemesin. Âmin.”

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