"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Bitmeyen tartışmalardan biri

Faruk ÇAKIR
15 Ekim 2026, Perşembe
Gazeteler başta olmak üzere her türlü medya vasıtasına sansür uygulanması ve bu konunun tartışılması çok eskilere dayanır. Bununla birlikte bazı dönemlerdeki sansür, başka bazı dönemlerdeki sansür uygulamasını adeta mumla aratır.

Darbe dönemlerinde de sansür uygulamalarının en çarpıcı örneklerine şahit olunmuştur. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında bazı komutanların ya da onların adına hareket edenlerin gazete merkezlerini arayarak belli başlı haberleri yayınlamaları gerektiğini söyledikleri hep anlatılır. Zaten öyle dönemlerde gazeteler de başlarına bir iş gelmemesi için çok ihtiyatlı hareket ederek bir bakıma gönüllü sansür uygulamalarına imza atmışlardır. Darbe dönemlerinde yayınladıkları haberler sebebiyle kapatma cezası alan gazetelerin olması buna en çarpıcı örnektir.

Günümüzde medya vasıtaları çok çeşitlendi. Artık gazetelerden ziyade sosyal medya gündemde ve sansür de daha çok bu ‘hesaplar’a uygulanıyor. Şahıs ve kuruluşlarını hesaplarının kapatılması an meselesi. Bu konudaki rakamlar ülkemizin git gide “sansür sokağı”na sürüklendiğini akla getiriyor. 

Gazeteci milletvekili olan Utku Çakırözer’in hazırladığı basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ihlalleri içeren rapora göre, gazeteciler eylül ayında en az 50 kez hakim karşısına çıktı, yaklaşık bin 350 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Çakırözer, “Sansür artık istisna değil, sistematik bir yönetim biçimine dönüşmüş durumda. Basın özgürlüğü önündeki ihlalleri her geçen gün büyütüyor. Halkın haber alma hakkı engelleniyor. Basın özgürlüğü demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Basın özgür değilse demokrasi de gelmez” değerlendirmesinde bulunmuş. (ankahaber.net, 11 Ekim 2026)

Rapora göre son günlerde gazetecilerin, ekonomistlerin, hak savunucularının, akademisyenlerin ve vatandaşların sosyal medya hesapları ile basın kuruluşlarına ve haberlere yönelik erişim engellerinin arttığı belirtilmiş. Eylül ayında çok sayıda gazetecinin sosyal medya hesapları erişime engellendi. Ekonomi alanında yorum yapan bazı uzmanların sosyal medya hesapları da aynı şekilde erişim engeli getirilen hesaplar arasında yer almış. Yine aynı rapora göre çok sayıda hak savunucusu derneğin ve meslek örgütünün hesaplarına da erişim engeli getirilmiş durumda. Hatta erişim engellerini belgeleriyle raporlayan bazı kuruluşların sosyal medya hesapları da erişime engellenmiş.

Engellenen hesapların ekseriyetinin iktidarı eleştiren hesaplar olması dikkat çekici. Her konuda olduğu gibi bu konuda da “adalet”le hareket edilmediği akla geliyor. 

Türkiye’yi idare edenler ellerindeki yetkili yanlış yönde kullanma alışkanlığından vazgeçmeli. Açıklık, şeffaflık ve adaletle hareket etmek Türkiye için çıkış yoludur, unutulmasın...

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fatih'te bir çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 53 il için meteorolojik uyarı

    Fon vurgunu parasıyla İstanbul’da 600 bin konut yapılırdı

    Bölge barolarından ortak deklarasyon: Hukuk ve hürriyet vazgeçilmezdir

    Hür basın Türkiye’nin teminatıdır - Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki yağdı

    IMF: Küresel borçta tehlike çanları çalıyor

    İstanbul Havalimanı’nda Riyad alarmı: Tüm uçuşlar askıda

    Trump: Erdoğan ne istersem yapar

    İstanbul'un ardından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi

    İstanbul'da eğitime bir gün ara

    Hürmüz'de gerilim! İki gemi vuruldu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Halk TV Açıklaması

    İstanbul'da fırtına ve yağış etkili oldu

    Papa 14'üncü Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konuldu

    Halk TV'ye kayyım atandı, siyasiler ve meslek örgütleri tepkili

    AİHM kararı uygulanmadı

    Trump: "Yapabilirim"

    Şiddet sarmalına acil çözüm gerekiyor

    Mekke Anlaşmasına eleştiri - Gemilerimiz hedef haline gelecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hür basın Türkiye’nin teminatıdır - Halk TV’ye kayyum atanmasına tepki yağdı
    Genel

    Fon vurgunu parasıyla İstanbul’da 600 bin konut yapılırdı
    Genel

    Trump: Erdoğan ne istersem yapar
    Genel

    İstanbul Havalimanı’nda Riyad alarmı: Tüm uçuşlar askıda
    Genel

    Bölge barolarından ortak deklarasyon: Hukuk ve hürriyet vazgeçilmezdir
    Genel

    IMF: Küresel borçta tehlike çanları çalıyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den 53 il için meteorolojik uyarı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fatih'te bir çocuk elektrik akımına kapılarak öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.