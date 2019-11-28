"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İbadet ferde ve topluma ne kazandırır?

Süleyman KÖSMENE
28 Kasım 2019, Perşembe
Burhan Göktaş: “İbadetin toplumsal ve bireysel faydaları nelerdir?”

FERDİLİK VE SOSYALLİK İÇ İÇE   

Mükellef olduğumuz ibadetlerin hepsi, ruhumuza hem içtimaî, hem ferdî birçok değerler kazandırırlar. Bazı ibadetler doğrudan sosyal dengeleri tanzime yöneliktir. Bununla beraber, ruhumuzu ve kalbimizi de arındırırlar. 

Bazı ibadetler de birinci plânda ruhumuzun arınmasına yönelik zikir ve duâlar ihtiva eder. Ancak aynı zamanda sosyal birer yaranın da merhemi olurlar.

Meselâ zekât ve hac doğrudan sosyal niteliklidirler. 1 Ancak bu ibadetlerin ruh ve psikolojimiz üzerindeki olumlu ve yapıcı etkileri, sosyal niteliğinden hiç de geri kalmaz. Namaz ve oruçta, birinci planda ruhumuzun arınması ve olgunlaşması esastır. Bununla beraber bu ibadetlerin de sosyal ağırlığı, ötekisinden aşağı değildir.

Zekâtını veren zengin, Allah’ın emrine uyarak dünya malını elinin tersiyle itmiş, sırf Allah’ın rızasını talep ederek bir sevgi ve merhamet yumağı haline gelmiştir. Fakir de zekât bedelini harcarken, kullanırken, bir yarasını sararken şükür, minnet ve teşekkür hisleri içindedir. Zenginle fakir barışıktır. Zenginden fakire şefkat, sevgi ve yardım; 2 fakirden de zengine saygı, duâ ve teşekkür hisleri yükselir. Öte yandan zekât emriyle servet sosyal hayatta dengeli dağılmış, barış ve kardeşlik duyguları kazanmış, sosyal bünye birçok yarasına merhem bulmuştur.

NAMAZ VE ORUÇTA SOSYAL MUHTEVA

Namaz kılan mü’min, namazının her rek’âtinde “İyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în” 3 (Yalnız Sana ibadet eder ve yalnız Senden yardım bekleriz) der. “Ben” yerine “biz” zamiri kullanır. Böylece yalnız kendi adına değil, top yekûn İslâm milleti adına ibadetini Cenab-ı Hakk’a arz eder. 4

Keza namazda, “Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver; bizi Cehennem ateşinden koru!” 5 diyerek… Ve “Rabbimiz, bana, anneme, babama ve bütün mü’minlere mağfiret buyur.” 6 diyerek duâ eder. Böylece kendisinin dışındaki insanlar için de ellerini duâ ile açar.

Namaz kılan bir mü’minin, Allah’ın huzurunda bütün mâsivâdan geçmesi, bütün fani şeyleri itmesi ve yalnız Allah’ın rızasını istemesi, bütün faziletlerin başıdır. Bundan dolayıdır ki Kur’ân’da namaz ile kötülükleri terk arasında muazzam bir ilgi kurulmuş ve, “Şüphesiz namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alı koyar.” 7 buyurulmuştur. Kötülükleri terk edenin topluma pozitif katkıları çoktur.

Keza oruç tutmak suretiyle açlığı, susuzluğu, yokluğu ve yoksulluğu tadan mü’min, yoksullara ve kimsesizlere daha çok şefkat ve merhamet eder. 8 Başını eğer, gururunu kırar, kendinden aşağıdakileri görür. Gözünü tevâzu ile aşağıya diker, yukarıdakilerin şükürsüz tantanaları yerine, aşağıdakilerin şükür ve sabır içindeki hayatıyla mutlu olur.

TOPLUM BARIŞININ TEMELİ   

Esasen ibadetlerin özünde yer alan “mâsivâyı terk” ve “yalnız Allah’a yönelme” olgusu, hem şahsî bünyemizin, hem de sosyal bünyemizin maddî manevî hemen bütün yaralarını tedavi edecek niteliktedir. İbadetle Allah’a yönelen kişi, insandan ve hayvandan sevgisini ve merhametini esirgemez. Hataları bağışlar ve nezaketli olur.

Ebû Hüreyre (ra) anlatır: Bir gün bir bedevî, Peygamber Efendimize (asm) gelerek yardım istedi. Peygamber Efendimiz de (asm) ona bir şeyler verdi ve, “Yeterli mi?” buyurdu.

Adam küçümseyerek: “Bu nedir ki?” deyiverdi.

Orada bulunanlar adamın bu kabalığını affedemediler. Hemen üzerine yürüdüler.

Fakat Peygamber Efendimiz (asm) onları engelledi ve adama daha fazla verdi.

Adam bu sefer duâ etmeye başladı: “Allah senden razı olsun, memnun oldum.” dedi.

Sevgili Peygamberimiz (asm) yanındakilere dönerek:

“Eğer sizi dinlemiş olsaydım, adam helâk olacaktı!” buyurdu. 9

İbadetler ruh ve ahlâk terbiyesi kazandırırlar. Ruh ve ahlâk terbiyesi ise toplum barışının temelidir.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 229. 2- Emirdağ Lâhikası, II/431. 3-Fâtihâ Sûresi,1/5. 4- Şuâlar, s. 657. 5- Bakara Sûresi, 2/201. 6- İbrâhim Sûresi, 14/41. 7- Ankebût Sûresi, 29/45. 8- Mektubat, s. 473. 9- İbn-i Kesîr, 2/404.

 

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, bir an önce normalleşmeli

    Basın için felâket olur

    Keyfî idare kriz getirdi

    Aile bütçesinin yükü arttı

    Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden 'novichok' kararı

    Apple, Kırım'ı Rusya toprağı olarak göstermeye başladı

    'Biz daha güçlüyüz'

    İsrail Meclis Başkanı: İdari olağanüstü halin ortasındayız

    Şili'de yağma ve kundaklama alarmı!

    MSB'den Pençe operasyonları bilgilendirmesi

    Ankara'daki vergi dairesi saldırısına ilişkin istenen cezalar belli oldu

    Rejim ve Rusya İdlib'e saldırmaya devam ediyor

    'Kutuda tutulmak için alınmadı'

    Galibiyet Başakşehir'e turu getirecek

    9 bin 500 işçi çıkaracak

    Mora Yarımadası 6,1'le sarsıldı

    Demokrasinin enerjisi tükendi

    Türk-İş: Bu asgarî ücretle geçinilemez

    Zengin kazandı, fakir kaybetti: '1 milyon aile çiftçiliği bıraktı'

    Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Beş yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Adı gitti, kendi kaldı yadigâr
    Faruk ÇAKIR

    Erken ikaz etmek kabahat mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    Ayakkabım duruyor mu acaba?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Hawking ve zavallı inancı
    Cevher İLHAN

    Suriye’nin sulh ve selâmeti
    Genel

    Keyfî idare kriz getirdi
    Genel

    Aile bütçesinin yükü arttı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.