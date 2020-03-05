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5 MART 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Kevser havuzuna nasıl ulaşırız?

Süleyman KÖSMENE
05 Mart 2020, Perşembe
Sabri Bey: “İhlâs Risalesi’nde geçen havuz, buz parçası, Kevser-i Kur’ânî, şahsiyet ve enaniyet kavramlarını ayrı ayrı açıklarsanız memnun olurum.”

KEVSER NEDİR?  

Kevser, Kur’ân’da geçen âlem-i beka’daki bir beka havuzunun veya nehrinin adıdır. Kevser Sûresi’nde Cenab-ı Hak, Sevgili Peygamberimiz’e (asm) “Şüphesiz Biz sana ‘Kevser’i verdik.” 1 buyuruyor. Peygamber Efendimiz (asm) kevserle müjdeleniyor. Sahabeden birçokları “Kevser”den maksadın, Allah’ın, Cennet’te Resulullah’a (asm) verdiği bir beka ırmağı olduğunu söylemişlerdir.

Resulullah buyurmuştur ki: “Ben Cennet’te yürürken önüme bir nehir çıktı. Onun iki kenarı da inci kubbelerinden ibaretti. Meleğe dedim ki: “Bu nedir?” Melek: “İşte bu, Allah’ın sana verdiği Kevser’dir.” dedi. Sonra melek elini nehrin toprağına uzatıp ondan misk çıkardı. Ardından ben, Sidretül Müntehaya yükseltildim. Orada büyük bir nur gördüm.” 2

Resulullah’a (asm) “Kevser nedir?” diye soruldu. Resulullah (asm): “Kevser, Allah’ın Cennette bana verdiği bir nehirdir. Toprağı misktir. O, sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır. Ondan kuşlar su içmeye gelir. O kuşların boyunları deveboyunları gibidir.” Hz. Ebubekir (ra): “Ey Allah’ın Resulü, bunlar ne hoş şeylerdir!” dedi. Resulullah (asm): “Onları yemek daha hoştur.” buyurdu. 3

KEVSER SÛRESİ’NİN İNİŞİ  

Hazret-i Enes (ra) anlatıyor: “Bir gün Resulullah (asm) uyukladı. Sonra başını gülümseyerek kaldırdı. Dedik ki:

“Ey Allah’ın Resulü, seni güldüren nedir?” 

Resulullah (asm):

“Şimdi bana bir sûre indirildi.” buyurdu.

Ve Besmele çekerek Kevser Sûresi’ni okudu. Sonra:

“Siz Kevser’in ne olduğunu biliyor musunuz?” buyurdu. 

Dedik ki: “Allah ve Resulü, daha iyi bilir.” 

Resulullah (asm):

“O, Allah’ın bana vaadettiği bir nehirdir. Onun başında çokça hayırlı şeyler vardır. O, bir havuzdur. Kıyamet gününde ümmetim ondan su içmeye gelecektir. Onun su içme kapları yıldızların sayısı kadardır. Ümmetimden bazıları o nehirden uzaklaştırılacaklardır. Ben diyeceğim ki: “Ey Rabbim, o benim ümmetimdendir!” Rabbim diyecek ki:

“Onların senden sonra neler yaptıklarını sen bilmiyorsun!” 4

İkrime ve Mücahid de, Kevser´in “çok hayırlı şeyler”, “Kur´ân-ı Kerîm” ve “Hikmet” olduğunu söylemişlerdir. 5

KEVSER-İ KUR’ÂNÎ NEDİR?   

Anlaşılıyor ki Kevser-i Kur’ânî bir Cennet ırmağına bağlı bir beka havuzudur. Peygamber Efendimiz’e (asm) ve dolayısıyla ümmetine bir müjde olarak verilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin, kazanmak için ihlâsın şart olduğunu ısrarla vurguladığı havuz, işte bu Kevser havuzudur.

Daha açık bir ifadeyle, İhlâs Risalesi’nin haşiyesinde geçen, “Kevser-i Kur’ânî’den süzülen tatlı, büyük bir havuz”dan 6 maksat, Allah’ın (cc) Peygamber Efendimiz’e (asm) ve dolayısıyla ümmetine vermeyi vaad buyurduğu kıyamet günündeki ve Cennet’teki Kevser havuzudur.

ŞAHS-I MANEVÎ HAVUZU   

Kişinin kendi şahsiyeti ve enaniyeti İhlâs Risalesi’nde “buz parçası” teşbihiyle ifade edilmiştir. Havuza atılan buz parçası eğer erirse havuzdan bir parça olur.

Eğer erimez ise, buz parçası gibi soğuk enaniyeti ile kalır.

Enaniyetin kişiyi kurtarması çok zordur!

Bediüzzaman Hazretleri burada ihlâsı, tesanüdü ve uhuvveti teşbih sanatıyla anlatıyor. Yani Bediüzzaman’a göre, kişinin kendi şahsiyeti ve benliği buz parçası hükmündedir. Risale-i Nur’un şahs-ı manevisini teşkil eden cemaat-i nuraniye ise, Kevser havuzuna ulaştıracak umumî bir cadde-i Kur’ânîdir.

Bediüzzaman havuz misalini, Kevser havuzundan kinaye olarak kullanıyor.

Yani Kevser havuzuna ulaşmak için kendi benliğinden geçip, buz parçası hükmündeki benliğini şahs-ı manevî havuzunda eritmek gereklidir.

Bugünün şahs-ı manevî havuzu, kıyamet gününün Kevser havuzudur.

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