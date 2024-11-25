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25 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Lem’alar adlı ışık bombasını tanıyor musunuz?

Süleyman KÖSMENE
25 Kasım 2024, Pazartesi
Hesna Hanım: “Risale-i Nur insanlığı neye çağırıyor?”

Güzelleşmek İçin, Okumayı Seçin!

Bu gün Risale-i Nur’un, Lem’alar kitabından bahsedelim. Lem’alar adlı kitabın ilk konusu Yunus Aleyhisselam’ın macerasıdır. Bir peygamberin denize atılması, onu bir balığın yutması, balık içinde çaresiz kalması, ardından harika bir şekilde balığın karnında mahkûm iken karaya, sahil-i selâmete çıkarılması ne demektir? Hayat bizi kıskacında sıkarken, birdenbire huzura çıkarıldığımız az mı vâki oluyor? Kim bizi çıkarıyor? Tesadüfler mi? Yoksa bizi gören, seven ve derdimize derman yetiştiren birisi mi var? Bunu hiç düşündük mü? Darboğaza girdiğimizde kime sığınırız? Kim bize medet eder? Sorularımızın cevabı Birinci Lem’a’da.

Hastalıklar bize neden gelir? Keyfimizi bozmak için mi? Bizi üzmek için mi? Hazret-i Eyyüb Aleyhisselam da hastalanmış. Bir peygamber iken. Ama hiç Allah’a sığınmayı ihmal etmemiş. Allah’ın hastalıklarla bize hangi mesajı verdiğini öğrenmek isterseniz siz İkinci Lem’a’yı okuyun.

O bir beka şelalesidir. Akar, akar, akar ve bizi cennete sokar. Rica ediyorum, bir kere Üçüncü Lem’a’yı okuyun. Dertlerinizden eser kalmaz. Yaralarınıza merhem sürmüş olursunuz. 

Biliyor musunuz kader sizi izliyor. Hata yaptığınızda yakanıza yapışıyor ve sizi hatadan döndürüyor. Bu ne güzel? O zaman sizde günah diye bir şey kalmayacak, öyle değil mi? Mahşerdeki hesabı dünyada vermek ne güzel! Bu güzelliği Onuncu Lem’a’dan öğrenin, güzelleşin!

Aradığınız Pırlantalar

Sünnet-i Seniyye bize neler veriyor? Bize ne harika bir dünya ve ahiret yolu çiziyor. Sünnet nedir?  Tanımak ister misiniz; öyleyse size On Birinci Lema’yı tavsiye edebilirim.

Şeytanlar da kim? Yaratılışta hakları var mı? Ne iş yaparlar? Bizi neden aldatırlar? Allah şeytanlara nasıl ve neden izin veriyor? Merak ettiğin sorular mı? Cevabı On Üçüncü Lem’a’da.

Besmele kelimesi ne yüksek bir kelâmdır? Kâinattan daha yüksek! Bu kelamın çizdiği nurlu yolu görmek ve sadece Besmele ile Allah’a yükselmek ister misiniz? O halde sizin risaleniz On Dördüncü Lem’a’dır.

On Beş Nota’lı zühreden gelmiş bir risale ile muhatap olmak ister misiniz? Neler var neler? Her şey var! İnsanın küçük hata dediği ayrıntılar, başına ne belalar açabiliyor? Varın, siz, bunu On Yedinci Lem’a’dan okuyun.

İktisat, kanaat… Muhteşem birer hayat kavramı. Zenginliğin başı. Sağlığın başı. Mutluluğun başı. Tasarrufun başı.  En iyisi siz On Dokuzuncu Lem’a’yı okuyun.

İhlâs ve samimiyet gibi altın değerlerimiz var. İki adet pırlanta... Ruhunuzdaki bu kaynak nasıl kazanılır? Kazanınca faydaları neler? Bizi nasıl başarılı ve mütevazı kılar? İki saadet kaynağı… Siz bunu elde edin, siz de pırlanta gibi olun: Yirminci ve Yirmi Birinci Lem’alar, aradığınız pırlantalar.

Haydi Okumaya

Tabiattan tesadüfü, kendiliğinden oluşu, sebeplerin tesirini söküp atan ve tek Allah inancını yerleştiren bu risale bir elmas kaynağı. Bu risale eşyaya ve olaylara bakışını değiştirecek!  Yirmi Üçüncü Lem’a’yı okumadan geçme!

Tesettürün sanki bizimle bedenimizde yaratılmış ve bedenimizin öz malı olmuş bir perde olduğunu, bir iyilik perdesi olduğunu, onsuz her şeyin boş olduğunu, onunla hayatın hoş olduğunu Yirmi Dördüncü Lem’a’dan öğrenin. 

Siz hasta mısınız yoksa? Neden isyandasınız öyleyse? Oysa hastalık size bir şans getiriyor. Ama Hastalar Risalesi’ni okumanız lazım. Bu risale hastalığınızın size ne eşsiz fırsat sunduğunu anlatacak. İnanamayacaksınız! Yirmi Beşinci Lem’a sizi yeniden ihya edecek. Şifa bulacaksınız.  

Haydi mutluluk için okumaya

Okunma Sayısı: 248
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