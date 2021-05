Mescid-i Aksa için ellerimizi açalım!

Allah’ım!

Sana hamdü sena olsun! Hazret-i Muhammed’e salâtü selâm olsun. Allah’ım! Yükümüz ağır! Sana sığınıyoruz! Gücümüz yok, kudretimiz yok, kuvvetimiz yok, izzetimiz yok, himmetimiz yok, gayretimiz yok! Kusurumuz çok! Günahkârız! İsyankâr ellerimizi açtık! Celâlinden cemaline, azabından rahmetine, gazabından mağfiretine, kahrından şefkatine, gayretinden himayetine, izzetinden affına, Senden Sana sığınıyoruz! Gafletimiz bizi fitneye ve fesada uğrattı.

Allah’ım! Doğuda ve batıda İslâmiyet’in parladığı bu günlerde, İslâm’ı temsil edememekten bizarız! Üzerimizde dolaşan kara bulutların dağılması için yalnız Sen’den yardım isteriz. Yalnız Senden medet bekleriz! Yalnız Sana güveniyoruz. Bütün hayrı ve şerri Sen’den biliriz. Bize yardım et! Günahlarımızı bağışla! Bize hidayet ver! Bize acı! Bize merhamet et!

Allah’ım! Ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşarız. Yalnız Senin rahmetini umarız. Yalnız Senin azabından korkarız. Muhakkak Senin azabın kâfirlere ve zalimlere haktır.

Allah’ım! Unuttuklarımızdan ve hataya düştüklerimizden bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize ağır yük yükleme. Bize gücümüzün yetmediği işleri yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Bizi hatâlarımızla ve kusurlarımızla yargılama! Sen Mevlâmızsın!

Allah’ım! Bu gün, İslâm âlemi olarak ağlıyoruz! Bize uhuvvet ve kardeşlik ver! Bize kardeşliğimize yakışır biçimde birlik, beraberlik lütfet! Aramızdaki soğuklukları kaldır! Aramıza ihtilâf ve ayrılık verme! Kalbimizi İslâmiyet’e aç! Tazarrû ve niyazımızı kabul et! Kâfirler ve zâlimler güruhuna karşı bize yardım et!

Allah’ım! Yahuda soyunun bu arsız saldırısını durdur! Sen Hayru’l-Mâkirînsin! Sen hîlecilerin, tuzakçıların, zâlimlerin ve fitnecilerin tuzaklarını ayaklarına dolarsın! Allah’ım! Fitnecilerin fitnelerini ayaklarına dola! Zâlimlerin zulümlerini kendi başlarına sar! Düşmanlara, hîlelerini gerçekleştirme imkânı verme! Savaşta ve barışta Müslümanlara yardım eyle!

Allah’ım! Filistin’deki mâsûm ve mazlum Müslümanlar’ın üzerinden zâlimlerin ve düşmanların ateş çemberini kaldır. Peygamberler şehri Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın üzerinden bu soysuz tecavüzü def’eyle!

Allah’ım! Sen diledin Ebrehe’yi kuşlarınla yerle bir ettin; Kâbe’ni korudun. Diledin, Bedr’in aslanlarına melekler ordusunu gönderdin, müşrikleri perişan ettin; İslâm’ını korudun. Diledin, Aleksandr’ı kendi maymunuyla ısırttın; Anadolu’yu Yunan mezaliminden kurtardın.

Allah’ım! Biz şimdi zayıfız! Uygur kardeşlerimiz mezalimin içinde; sesimiz çıkmıyor. Arakan’lı kardeşlerimiz canından yuvasından edildi; soluğumuz çıkmıyor. Yemen yakıldı, yıkıldı; görmedik, duymadık! Suriye hak ile yeksan edildi; seyrettik, dertlenmedik! Hapisler mazlumlarla doldu; başımızı çevirdik! Filistin’in yarası kabuk bağladı, yarasına merhem olmadık; acısı katmerlendi, ağlamadık! Gazze toprakları Yahudi’nin bombaları altında inledi; çare olamadık! Sen virüs askerini gönderdin, Kâbe’mizi kapattın, mabetlerimizi kapattın! Ders almadık! Şimdi kutsal mekânlarımız tek tek hedefte, Kudüs’ümüz, Mescid-i Aksamız işgalde; yine bizim gözlerimizde yaş yok, yine sesimiz zayıf ve nahif çıkıyor!

Allah’ım bizden bu zayıflığı kaldır! Bizi güçlü kıl! Bizi zalimlere ve kâfirlere oyuncak eyleme! İmanımızı arttır! Ahlâkımızı kemale erdir! Amelimize salâhat ver! Duâmızı tezyid et! Uhuvvetimizi ziyade kıl! İhlâsımızı tahkim et! Ayağımızı kaydırma! Mescid-i Aksa’yı işgalden kurtar! Kâfirler ve zalimler güruhuna karşı Müslümanlara yardım et! Kudüs’ün aslanlarına inayetini esirgeme!

Doğu Türkistan mazlumuna, Arakan mağduruna, Yemen halkına, Suriye masumuna, Kudüs Müslümanına sağlık ver, sıhhat ver, güç ver, kuvvet ver, dirayet ver, metanet ver, istikamet ver, galibiyet ver! Onları koru! Onlara şefkat et! Onların acısını dindir! Onları ıztırapta bırakma! Onları ağlatma! Ölenlerine şehâdet ver! Mekânlarını Cennet eyle! Kalanlarına sabır, sıhhat ve selâmet ver!

Allah’ım! Düşman kılıcını İslâm âlemi üzerinden kaldır! Müslüman olarak hatamızın büyüklüğünden, cürmümüzün azametinden ve cinayetimizin dehşetinden ürperiyoruz, Sana sığınıyoruz! Amelimiz yok; Sen’den başka kimsemiz de yok! Sen Erhamü’r-Râhimîn’sin! Müslüman’ları düşman kılıcıyla, ölümle, kanla, acıyla, ıztırapla, gözyaşıyla terbiye etme.

Allah’ım! Müslümanlara, içinde yaşadıkları Cennet vatanlarını bağışla! Suçları sadece vatanlarında oturmak olan Filistinli Müslümanlar’a yardım et. Üzerlerindeki kanlı zalimleri defeyle! Vatanlarını kendilerine pahalıya satma.

Âmîn. Âmîn. Âmîn. Bi hürmeti seyyidine’l-murselîn. Ve’lhamdülillahi rabbi’l-âlemîn.