"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Peygamber Efendimizin (asm) annesi ve babası

Süleyman KÖSMENE
18 Mart 2022, Cuma
İbrahim Aksoy: Peygamber Efendimizin annesini ve babasını tanıtır mısınız? Ehli necat mıdırlar?”

Peygamberimiz’in (asm) Babası Hz. Abdullah

Babası Abdülmuttalip, annesi Fatma bin-i Amr’dır. Şerefli soyu Hazret-i İbrahim’e (as) dayanır. Din olarak da, ailecek Hazret-i İbrahim’in (as) dini olan ve o gün Mekke’de hala varlığını sürdüren Hanif dinine mensupturlar. Hanif dini, tevhid dininin esaslarını koruyan bir inanç yapısına sahipti. 

Hazret-i Abdullah yakışıklı bir gençti. Alnında “nur-u Muhammedî” olarak bilinen son Peygamberin nurunu taşıyordu. Bu nurdan dolayı olacak, bulunduğu her yerde ilgi merkeziydi. Bu nur evleninceye kadar alnında kaldı, evlendikten sonra Hazret-i Amine’ye geçti.   

Hazret-i Âmine ile evlendikten birkaç ay sonra, yaklaşık 25 yaşlarında 570 veya 571 yılında vefat etti. Vefat ettiğinde biricik oğlu ve tek çocuğu Hazret-i Muhammed (asm) annesinin karnında bulunuyordu. Ticaret maksadıyla Şam’a gitmiş, Şam dönüşünde uğradığı Medine’de hastalanmış ve orada vefat etmişti. 

Kabri Medine’de Mescid-i Nebevî’nin yaklaşık 500 metre uzağında bulunuyor. 

Peygamberimiz’in (asm) Annesi Hz. Âmine

Babası Vehb bin Abdi Menâf, annesi Berre’dir. Genç yaşta Hazret-i Abdullah ile evlenmiş, bu evlilikten Hazret-i Muhammed’e (asm) hamile kalarak nur-u Muhammedî’yi taşımaya başladıktan birkaç ay sonra kocasını kaybetmiştir. Kocası Abdullah’ın vefatından sonra artık evlenmemiştir. 

Hazret-i Âmine’nin şerefli soyu da Hazret-i İbrahim’e (as) dayanır. Peygamber Efendimize (asm) hamile kaldıktan sonra bir rüya gördü. Rüyasında kendisine: “Ey Âmine! Sen bu ümmetin efendisine hâmilesin! Doğduğu zaman:

O’na “Muhammed” ismini ver!” diye seslenildiğini işitti.1

Hazret-i Muhammed’i (asm) dünyaya getirerek, Hazret-i İbrahim’in (as), “Ey Rabbimiz! Soyumuzdan senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek, insanları arındıracak bir Peygamber gönder!”2 Duası kendisinde tezahür etti.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Ben ecdadım İbrahim’in duasıyım. Meryem oğlu İsa’nın müjdesiyim. Annemin rüyasıyım. Annem bana hamileyken rüyasında Şam köşklerini aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü.”3

Allah Sen’i Koruyacaktır

Peygamber Efendimiz (asm) altı yaşındayken Hazret-i Abdullah’ın mezarını ziyaret maksadıyla Medine’ye giden annesi Hz. Âmine, orada bir ay kaldı. Medine dönüşünde Ebva köyünde hastalandı ve orada vefat etti. Kabri Ebva köyündedir. 

Ölmeden önce mübarek oğlunu bağrına basarak şunları söyledi: “Oğulcuğum! Allah Sen’i mübarek kılsın! Rüyada gördüklerim doğru çıkarsa, Sen celâl ve ikrâm sâhibi Allah tarafından Âdemoğulları’na helâl ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin. Allah Sen’i, putlardan ve putperestlikten de koruyacaktır. Her hayat sâhibi ölecek, her yeni eskiyecek, her büyüyen fenâ bulacak, yok olacak. Ben de öleceğim fakat ebediyyen yâd edileceğim. Çünkü temiz bir evlât dünyaya getirdim ve arkamda hayırlı bir hâtıra bırakarak gidiyorum!”4

Bediüzzaman diyor ki: “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın peder ve valideleri ehl-i necattır ve ehl-i Cennettir ve ehl-i imandır. Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekreminin mübarek kalbini ve o kalbin taşıdığı ferzendâne şefkatini elbette rencide etmez.”

Muhterem anne babanın, şerefli oğullarının peygamberliğine neden yetişemedikleri konusunda ise Bediüzzaman şöyle diyor: “Cenâb-ı Hak, Habib-i Ekreminin peder ve validesini, kendi keremiyle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın ferzendâne hissini memnun etmek için, valideynini minnet altında bulundurmuyor. Valideynlik mertebesinden mânevî evlât mertebesine getirmemek için, hâlis kendi minnet-i rububiyeti altına alıp onları mesut etmek ve Habib-i Ekremini de memnun etmekliği rahmeti iktiza etmiş ki, valideynini ve ceddini, ona zâhirî ümmet etmemiş. Fakat ümmetin meziyetini, faziletini, saadetini onlara ihsan etmiştir. Evet, âli bir müşirin yüzbaşı rütbesinde olan pederi, huzuruna girmesi, birbirine zıt iki hissin taht-ı tesirinde bulunur. Padişah, o müşir olan yaver-i ekremine merhameten, pederini onun maiyetine vermiyor.”5

Rahmetullahi aleyhim. 

Dipnotlar:

1- İbn-i Hişâm, I, 170., 2- Bakara Suresi: 127-129., 3- Müsned, 4/128; Beyhakî, Delailü’n-Nübüvve, 1/69., 4- Diyârbekrî, I, 229-230; Kâmil Mîras, Tecrîd Tercümesi, IV, 549., 5- Mektubat, s. 456

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verilecek?

    Blinken: Biden, Çin'i uyaracak

    Ortak akılla aşacağız

    Ukrayna Genelkurmayı: Rus güçleri her yönde durduruldu

    Yemen’de 10 bin çocuk savaş kurbanı

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

    Türkiye'den Japonya'ya taziye mesajı

    Yurt geneline kar yağışı ve soğuk hava uyarısı

    Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme daha

    Yaptırımlar enflasyon ve işsizlik getirecek

    Hz. İsa’nın dilini kullanalım

    1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor

    Birlikte küçülüyorlar

    İcra dosyalarında patlama uyarısı

    Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli kar uyarısı

    Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

    Kısa vadeli dış borç arttı

    DDK’nın açığa alma yetkisine iptal

    Korkunun ecele faydası yok

    Merkez Bankası faize dokunmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    DUYURU
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hür ve âdil seçim için de parlamenter sistem şart
    Genel

    Ortak akılla aşacağız
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamber Efendimizin (asm) annesi ve babası
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Kur’an’ın gölgesinde fereci ararken…
    Risale-i Nur'dan

    Zafer nimeti bir şükür ister
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Furkan Alyakut

    Ahlâktan yoksun ahlâk bekçileri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman’ı anma günleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.