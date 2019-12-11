Risale-i Nur’da kuantum enerjisi (2)

Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz:

PERDELER, PERDELER!

Modern Bilimin giremediği, ama varlığını inkâr da edemediği kuantum dünyası aslında şahadet âleminin en gizli ve görünmeyen üyesidir. Şahadet âleminin bütün kütlesinin, maddesinin, enerjisinin, hücresinin, atomunun, zerresinin sırrını ve programını taşıyan daha öte ve yüksek plânda minicik ve kütlesiz parçacıklarının, kuralı ve düzeni kendinde saklı, bilimi kıskandıracak, Fiziği çıldırtacak kadar ketum devasa izleri ve dünyasıdır çünkü.

Bir basamak yükseğinde/ilerisinde âlem-i misal… Daha ilerisinde âlem-i melekût... Daha ötesinde gaybî âlemler... Daha ötesinde Levh-i Mahfuz… O’nun ötesinde Kürsî… O’nun ötesinde Arş-ı İlâhiye… O’nun ötesinde Esma perdeleri.... O’nun ötesinde sıfat-i İlâhiye perdeleri.... O’nun ötesinde şuunat-ı Uluhiyet... O’nun ötesinde Zat-ı Kibriya Celle Celaluhu!

Burada ötelik, berilik, yükseklik, ilerilik gibi kelimeler mecazî ifadelerdir. Çünkü şehadet âleminden başlayıp daha üst âlemleri ifade edecek lügatimizde münasip kelime yoktur.

Abdullah b. Mes’ud (ra) rivâyet etmiştir ki:

“Dünya seması ile ondan sonra gelen sema arası, beş yüz yıllık mesafe kadardır. Yedi kat semaya kadar her iki sema arası, beş yüz yıllık mesafe kadardır. Yedinci sema ile Kürsî arası, beş yüz yıllık mesafedir. Kürsî ile su arası, beş yüz yıllık mesafe kadardır. Arş suyun üzerindedir. Cenab-ı Allah, Arş’ın üzerindedir. Hiçbir ameliniz O’na gizli kalmaz.” 1

KUANTUM, ESİR MADDESİ VE SU

“O’nun Arş’ı su üzerindedir.” 2 Buyuran Kur’ân, Allah’ın “Arş’ın üstünde istiva buyurduğunu” 3 zikreder. Bediüzzaman Hazretleri Arş’ın üzerine kurulduğu su’yu, esir ile tefsir ediyor. İstiva etmek de taht ve kudret olarak tefsir edilmiştir. Bütün bunlar müteşabih ifadelerdir. Mekânla, zamanla, cisimle alâkası yoktur.

Bediüzzaman, madde-i esiriyenin, mevcudata nazaran akıcı bir su gibi, mevcudatın aralarına nüfuz etmiş bir madde 4 olduğunu söyler.

Bediüzzaman devamla der ki:

“O’nun Arş’ı su üzerindedir” âyeti, şu madde-i esîriyeye işarettir ki, Cenab-ı Hakk’ın Arş’ı, su hükmünde olan şu esîr maddesi üzerinde imiş. Esîr maddesi yaratıldıktan sonra, Sâni’in ilk icadlarının tecellisine merkez olmuştur. Yani esîri halkettikten sonra, cevahir-i ferd’e kalbetmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif kısımdan, meskûn olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz, bunlardandır.” 5

Göklerdeki sonsuz boşluğun esir maddesi ile dolu olduğunu ve esir maddesinin, esir kalmak şartıyla sair maddeler gibi muhtelif teşekkülatı ve ayrı ayrı nevileri bulunduğunu da İşaratu’l-İ’caz’dan öğreniyoruz. 6 Ve Fizik ilmini çıldırtan kuantum dünyasının, Bediüzzaman’ın ifade ettiği esir maddesi ile örtüştüğünü de burada ifade edelim.

AKLIN ÂCİZLİĞİ VE AZAMET

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki:

“Ezel’de bir Allah vardı. Allah’tan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah’ın Arş’ı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah levhte kâinatın tamamını takdir ve tesbit etti. Ve göklerle yeri yarattı.” 7

Âlem-i şehadet ile Kürsî ve Arş arasında şöyle bir nispet ifade edilmiştir:

Peygamber Efendimiz (asm) Ebu Zerr-i Gufari’ye: “Ya Eba Zer! Kürsî’ye nazaran yedi kat gök ile yedi kat yer, bir çölün ortasına atılmış bir yüzük halkası gibidir. Arş’a nazaran Kürsî de öyledir.” 8

Hadiste yedi kat gök ile yedi kat yer yüzük halkasına, Kürsî ise genişlik bakımından çöle benzetilmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak, “O’nun Kürsî’si gökleri ve yerleri kuşatmıştır.” 9 buyurmuştur. İkinci temsilde de Kürsî yüzük halkasına, Arş da azamet bakımından çöle benzetilmiştir.

Akıl-havsala sınırlarını zorluyor, kavramaktan aciz kalıyor.

Zincirimize dönersek, anlaşılan odur ki, Kuantum dünyası, Risale-i Nur’da geçen esir deryasından başka bir şey değildir.

Yarın inşallah devam edelim.

Dipnotlar:

1- İbn-i Huzeyme ‘et-Tevhîd’, s.105; Beyhakî “el-Esmâ ves-Sıfât”, s. 401.

2- Hus Sûresi: 7.

3- A’raf Sûresi: 54.

4- İşaratü’l-İ’caz, s. 277.

5- İşaratü’l-İ’caz, s. 278.

6- İşaratü’l-İ’caz, s. 279.

7- Buharî, Bed’ul-Halk, 1317.

8- Sahih-i Buhari, Tecrid Tercümesi, 9/7.

9- Bakara Sûresi: 255.