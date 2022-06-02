"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Taklidi kabil olmayan mühürler

Süleyman KÖSMENE
02 Haziran 2022, Perşembe
Ahmet Yıldırım: “Sikke-i Tevhid, Hatim-i Vahdet, Mühr-ü Ehadiyet, Turra-i Samediyet bu kelimelerin hepsi sözlükte Cenab-ı Hakkın mühürleri olarak geçer. Ama buradaki ifadede daha fazlası gibi anlıyorum. Bu cümleleri açar mısınız?”

Sikke, Hatem, Mühür, Turra

Sikke, Arapça’da madenî paradır. Altın gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb gibi madenlerin alaşımından yapılan para üzerine vurulan soğuk kabartmalı damgaya denir.     

Arapça’da hatem mühür demektir. Turra ise padişahın özel mührüdür. Kelimeler arasında nüans olmakla beraber hepsinde güçlü bir bağ, kuvvetli aidiyet kimliği ve kuvvetli temsil gücü vardır.

Sikke de, hatem de, mühür de, turra da birer adettir, örneği yoktur, herkeste bulunmaz. Taklidi yapılmaz. Bulunduğu kişide yüksel yetki ister. Aidiyet damgası olmayan belge önemli olmaktan çıkar, sıradan bir kâğıt haline gelir. Aidiyet damgası olan belge ise, artık başka kimse tarafından sahiplenilmez. Onun sahibi mühürle tescillenmiştir. 

Sikke-i Tevhid

Allah’ın kâinat üstündeki hakimiyeti kürelerden zerrelere kadar her nesne, her madde, her zerre üzerinde tescillidir. Bu özel tescil işaretleri Risale-i Nur’da bazen sikke, bazen hatem, bazen mühür, bazen imza, bazen de sikke kavramlarıyla ifade edilir.

Tevhid Allah’ın birliğidir. Allah birlik sikkesini yarattığı her zerrenin, her maddenin, her nesnenin üzerine, cephesine, künhüne vurmuştur. Bu sikke taklit edilmez ve sadece Yaratıcı’ya mahsus olarak kalır.

Mesela suyu kimyacılar H2O olarak bilirler. Doğrudur. Su iki hidrojen bir oksijen elementi bir araya getirilerek yaratılmıştır. Suyun molekül yapısını laboratuvarda inceleme imkânımız olsa bile bir damla su yapma imkânına sahip değiliz. Suyu iki elementli bir molekül olarak yaratan Yüce Yaratıcı ona öyle bir çip koymuştur ki, bu çipin sırrını keşfetmemizi bile engellemiştir. Bu çipe sikke diyoruz. Tevhid sikkesidir bu! Bu çipi deneylerle kırmaya, elde etmeye, keşfetmeye ne bilgimiz, ne gücümüz, ne imkânımız yeterli değildir! 

Dünyada su yaratıldığı günden beri, su aynı sudur; ne artar, ne azalır, ne yok olur! Yerden bulutlara, bulutlardan yerin altına ve üstüne muhteşem bir su döngüsü devam eder. Herkesi sular, ama hiç bitmez!

Suyun tek bu özelliği bile, bize suyun çok özel bir sikke ve turra ile şifrelendiğini gösterir. İşte Üstad hazretleri bu şifreye sikke-i Tevhid diyor.

Aidiyet Damgası 

Kâinat çapında her ne varsa, yüzünde ve simasında aidiyet damgası vurulmuştur. Simasındaki damga ile o şey, kendisini sadece Allah’ın yarattığını âleme ilan eder.  

Mesela azot, karbon, oksijen ve hidrojenden ibaret olan her bir çekirdek, her bir tohum, her bir nüve, kendi ağacının veya bitkisinin hayat programını öyle yüklenmiştir ki, onu hiçbir optik cihazla okuyamazsınız. Ama onu toprak okur! Çekirdeğin kabuğunu çıtlatır, içini açar, onu güzel bir filizle hayatlandırır ve büyütür.    

Bediüzzaman bu mu’cizeyi şöyle ifade ediyor: “Hayat-ı nebâtın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü, yani uyanıp açılarak neşv ü nemâ bulması, o derece zâhir ve kesrette ve mebzûliyette, ülfet içinde, zaman-ı Âdem’den beri hikmet-i beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır; hakikati, hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilmemiş.”1

Çekirdeğe öyle bir Tevhid mührü vurulmuştur ki onu ne biyoloji, ne ekoloji, ne kimya, ne başka hiç bir bilim dalı çözememiştir.  

Her zerre, her nesne, her madde en az bir çekirdek kadar şifreli ve mühürlüdür.   

Dipnot:

1- Sözler, s. 573

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuk eğitiminde Peygamber metodu

    "Enflasyonun seyri konusunda yanıldım"

    Dünya Sağlık Örgütü: 30 ülkede 550 maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    Almanya'nın açıklamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    Bu yaz çok sıcak geçecek

    İsrail’de silah ruhsatı başvuruları %600 arttı

    Dikkat! Temas edilmemeli

    Türkiye’de iflaslar %12 artacak

    Yumurta üreticileri dertli

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de görüşecek

    'PCR test raporu' ile ilgili THY'den açıklama

    Öğrencileri Hattat Hamid’i anlattı

    Meksika’da elektronik sigara satışı yasaklandı

    Hedef tam bir istibdat rejimi

    AB’de yüzde 7; Türkiye’de yüzde 60 zamlandı

    12 Eylül davası böyle kapandı

    AİHM’den Taner Kılıç için “hak ihlâli” kararı

    İktidar bültenleri resmi ilanla yaşatılacak

    Büyükçekmece'de bir araç duraktaki yolculara çarptı: 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

    İmamoğlu’nun davası ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O çarklar böyle dönüştürüyor
    Ahmet BATTAL

    Yanıltıcı bilgiyi yayma suçlusu
    Cevher İLHAN

    “Sosyal medya ‘sansür yasası”
    Genel

    "Enflasyonun seyri konusunda yanıldım"
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt kimlere yakışmaz?
    Süleyman KÖSMENE

    Taklidi kabil olmayan mühürler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü: 30 ülkede 550 maymun çiçeği vakası gözlemlendi
    Faruk ÇAKIR

    Hedefler nerede kaldı?
    Mikail YAPRAK

    Peşin hükmün hükmü yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.