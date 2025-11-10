"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Tefrika marazı dine zarar verir

Süleyman KÖSMENE
10 Kasım 2025, Pazartesi
Hamdi Bey: “Sünuhat’ta geçen "Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle kavi bir ekseriyette dine aleyhtarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir." ifadesini memleketimizdeki günümüz siyasetini de nazar-ı itibara alarak nasıl anlamalıyız?”

İsabet de Etse Mes'uldür 

Üstadımızın bu cümlesini günümüz siyaseti güzelce ve teferruatlı biçimde izah ediyor. Aslında bize söz kalmıyor.  

Üstad Hazretlerine, “Dinsizliği görmüyor musun, meydan alıyor. Din namına meydana çıkmak lâzım” diye soruyorlar.

Üstad Hazretleri ne diyor? “O halde din namına parti kuralım” demiyor. Buna izin vermiyor. Üstad Hazretleri Eski Said Döneminde din namına parti kurmayı caiz görmediği gibi, Yeni Said Döneminde veya Üçüncü Said Döneminde de –kimi şartlar değişmesine rağmen- din namına parti kurmayı yine ve hiçbir zaman caiz görmüyor.   

Hatta insanlarda dinî hislerin daha güçlü olduğu Eski Said  Döneminde “İttihad-ı Muhammedî” adında bir cemiyet kurulduğunu işitiyor ve nihayet derece korktuğunu söylüyor. Çünkü diyor, “Bu isim umumun malıdır. Tahsis ve tahdit kabul etmez.”1

Bu sorumuzun cevabında da Bediüzzaman, din namına meydana çıkmayı kat’î bir şarta bağlıyor: “Muharrik, aşk-ı İslâmiyet ve hamiyet-i diniye olmalı. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. Birincisi hata da etse, belki ma'fuvdur. İkincisi isabet de etse, mes'uldür."2  

Herkeste Dinî Hassasiyet Vardır

“Nasıl anlarız?” diye soruyorlar. 

Bediüzzaman cevaben diyor ki: 

“Kim fasık siyasetdaşını, mütedeyyin muhalifine, su-i zan bahaneleriyle tercih etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mâl-ı mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlarına daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette dine aleyhdarlık meyli uyandırmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.” 

Diyelim ki bir “Avcılar Kulübü” kurdunuz. Bu kulüp toplumu bölmez, toplumdan bir kısmını avcılığın aleyhine geçirmez, avcılığa zarar vermez, bilâkis avın daha verimli ve hayvanlara daha zararsız mevsimde yapılması gibi nice hususlarda hizmet eder.  Bu kulübe avcı olanlar girer, avcı olmayanlar girmez. 

Toplumda herkes avcı değildir. Dolayısıyla böyle bir kulüp toplumun birlik ve beraberliğini bozmaz, insanların avcılığa olan ilgisini yanlış mecralara sürüklemez, toplum içinde tarafgirlik doğurmaz.

Din, Umumun Malıdır 

Oysa din, umumun malıdır. Toplumumuzun doksan dokuzu Müslüman’dır. 

Böyle bir toplumda din namına parti kurduğunuzda, yüzde kaç oy alırsanız alın, toplumu bölmüş ve toplumu tarafgirliğe atmış olursunuz. Sizin partinizden olmayanları size değil, dine düşman yaparsınız. 

Devlet kademelerinde dine hizmet için iktidara gelseniz, hatalarınız size değil, dine mal edilir. 

Hatalarınızı tevil etmeye, bunun için güç kullanmaya, bunun için devletin temel dinamikleriyle oynamaya kalksanız kendinize değil, dine zarar verirsiniz, toplumun pozitif din anlayışını bozarsınız.  Dine verdiğiniz bu zararlar, insanların sizden değil, dinden soğumasına sebep olur.      

Din Bunu Hak Eder mi?

Peki, dine yazık değil mi? 

Din bunca hataların bilerek yapılmasını hak eden bir kurum mudur?

Oysa gayemiz, çıkış noktanız dine hizmet idi, öyle mi? Peki, bu tamam! 

Ama dine hizmetin ancak ve ancak irşad ile, ahlâk ile, ilim ile, ihlâs ile, sabır ile, tesanüt ile olacağını; parti ile, siyaset ile, politika ile olmayacağını Bediüzzaman asrın başından beri haykırıyordu. Bu sese kulak vermediniz. 

Dolayısıyla dine değil, kendi yanlış tevillerinize hizmet etmiş oldunuz.    

Dine nakıs imkânlarıyla hizmet eden onca camianın bahtına da, tefrikalar düştü.

Bu gidişattan dinin bahtına ise, kapanması zor yaralar düştü!      

Dipnotlar:    

1 Divan-ı Harb-i Örfî, s. 27

2 Sünuhat, s. 65, 66

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nilüfer Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

    Rize'de gıda zehirlenmesi: 94 kişi tedavi altına alındı

    Namağlup tek takım Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Galatasaray, namağlup ünvanını Kocaeli'de bıraktı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Japonya-Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

    "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok''

    Belçika'dan 150 bin gence ''gönüllü'' askeri hizmet verme çağrısı

    Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya mesaisine yarın başlıyor

    Filipinler'deki Kalmaegi Tayfunu'nda 224 kişi öldü

    Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

    Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Diyarbakır’da panel heyecanı

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.