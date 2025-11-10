"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ömrümüzü ebedî hayata nasıl tahvil edebiliriz?

Mustafa Güreldi
10 Kasım 2025, Pazartesi
İnsanlar olarak, hayatın devamı gereği yemek, içmek, çalışmak, ev-bark, mal-mülk sahibi olmak durumundayız.

Bu ihtiyaçları temin etmek bu zamanda çok büyük emek ve gayret gerektiriyor. Başka şeylere çok zaman bulamıyoruz. Bu durumda nasıl ebedî hayatı kazanacağız?

Cenab-ı Hak, rahmeti ve hikmeti ile kısa dünya hayatında ebedî hayatı kazanmak için insanlara kolaylıklar ve yaptıkları dünyevi helâl işlerini ibadete çevirmenin yollarını göstermiştir. Meselâ alışverişte sünnete ittiba ettiklerinde o işi ibadete  çevirebilirler. Yani besmele ile başlayıp, doğru ve dürüst davranmakla, aldatmadan, yalan söylemeden, malın kusurunu gizlemeden yaptıklarında o iş ibadete çevrilmiş olur. Veya bir öğretmen derse girdiğinde besmeleyle derse başlayıp, dersin hakkını vermeliyim diyerek gayret içerisinde olur, çalışırsa o iş ibadet olur. Çalışan her kimse bu şekilde hareket ettiğinde yaptığı iş ibadete çevrilir. 

Ancak bu ibadet bizi farz emirlerin sorumluluğundan kurtarmaz. Helal dairesinde çalışmak da bir ibadettir; ama farz emirleri  yerine getirmek şartıyla.

Bunun için beş vakit namazı kılmak, yedi büyük günahı ki; katl [adam öldürmek], zina, şarap [içki içmek], hukuk-u valideyn [akrabalarla bağı koparmak], yalancı şehadetlik, kumar, bidalara taraftarlık [dine zarar veren şeylere] gibi terk eden, sünnete ittiba eden yaptıklarını ibadete çevirebilir. Bir müjde daha var ki, o da “Fesad-ı ümmetim [halkın genel olarak   büyük günahlara girdikleri] zamanında sünnetime ittiba edene yüz şehidin sevabı verilir” buyuruyor Peygamberimiz. Tam da bu zamanda .

Demek ki  yaptıklarımızı ibadete çevirmek elimizde. Beş vakit namazı kılıp, büyük günahlardan kendimizi koruyup helal işlerimizde sünnete ittiba etmektir.                                

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nilüfer Belediyesindeki rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

    Rize'de gıda zehirlenmesi: 94 kişi tedavi altına alındı

    Namağlup tek takım Fenerbahçe, Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

    Galatasaray, namağlup ünvanını Kocaeli'de bıraktı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Japonya-Iwate eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı!

    "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok''

    Belçika'dan 150 bin gence ''gönüllü'' askeri hizmet verme çağrısı

    Milli Takım, Bulgaristan ve İspanya mesaisine yarın başlıyor

    Filipinler'deki Kalmaegi Tayfunu'nda 224 kişi öldü

    Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp

    Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem

    Bu ne işgüzarlık?

    Türkiye, demokratik standartlarda çok geride

    İş dünyası alarm veriyor: Böyle ekonomik kriz görülmedi

    Diyarbakır’da panel heyecanı

    Gazze'deki tarım altyapısının yüzde 89'u hasar gördü

    Yakışıksız benzetmeye Diyanet cevap vermeli

    Ahmet Hakan da isyan etti - AYM kararları uygulanmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.