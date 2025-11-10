Yurt dışı faaliyetlerimiz gözden geçirildi

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan temsilciler toplantısının ardından Pazar günü de YUHİB üyeleri bir araya gelerek yurt dışı faaliyetlerimizi değerlendirdi. Toplantıda tercüme çalışmalarının son durumu, İskandinav ülkeleri gibi bölgelerdeki gelişmeler değerlendirildi.

Yapılan bilgilendirmelere göre, birçok dilde yürütülen Risale-i Nur tercümelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi. İngilizce Münazarât tercümesi tamamlanarak uzman incelemesine gönderildi. Hedef, yıl sonuna kadar neşriyata teslim edilmesi. Aynı kapsamda Musibetlerin Dili kitabının da İngilizce tercümesi üzerinde çalışılıyor. Almanca Şükür Risalesi basılıp yayımlandı, Hastalar Risalesinin tashihine başlandı ve Tabiat Risalesi’nin tercümesi sürüyor. Almanca Münazarât çalışması da gündemde.

Fransızca Ramazan, İktisat ve Şükür Risaleleri üzerinde son düzenlemeler yapılıyor ve 2026 yılında yayımlanması planlanıyor. Arapça Münazarât tercümesi devam ediyor. Japonca Tabiat Risalesi mütercimler tarafından son kez gözden geçiriliyor, Küçük Sözler’in tercümesi de bitmek üzere. Çince Asa-yı Musa ve bir tanıtım broşürü çalışmaları ise sürüyor.

Toplantıda ayrıca, hizmetlerin daha etkili yürütülmesi için değerlendirmeler yapıldı. İskandinavya ülkelerinde faaliyetler planlanıyor. Yabancılara, gençlere ve hakikati arayanlara yönelik kısa, özlü ve çok dilli broşürler hazırlamak için çalışmalar başlatıldı. Gençlerin yaz döneminde yurt dışı hizmetlerinde istihdamını arttırmak gayesiyle de planlamalar yapılıyor.

Toplantıda Yeni Asya TV’nin uluslararası açılımı da gündeme geldi. Yabancı dillerde yayın yapılması ve dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaşılması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi

Yeni Asya Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Risale-i Nur Enstitüsü tarafından geçtiğimiz hafta sonu 8–9 Kasım tarihlerinde Diyarbakır’da “Hürriyetler ve Demokrasi Ekseninde Doğu/Güneydoğu Meselesi” başlığı altında iki gün süren bir program düzenlendi.

Programın ilk gününde konunun uzmanları masa çalışmasında bir araya geldi. İkinci gün ise kamuoyuna açık bir panel gerçekleştirildi. Açış konuşmalarını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve YK üyesi İrfan Yıldırım yaptı. Panelde M. Galip Ensarioğlu, M. Emin Ekmen, Felat Bozarslan, Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Battal, Doç. Dr. Vahap Coşkun, Doç. Dr. Osman Özkul, Doç. Dr. Veysel Kasar, Doç. Dr. Abdulnasır Yiner ve Dr. Ömer Ergün konuşmacı olarak yer aldı.

Programda, bölgenin tarihî ve sosyo-ekonomik problemleri, hürriyet ve adalet ilkeleri Risale-i Nur ekseninde ele alındı. Bediüzzamansız bir çözümün olmayacağı hususunda görüş birliğine varıldı. Programın detaylarını gazetemizde okuyabileceksiniz.

Yazı dizimiz ilgi gördü

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ömer Ergün tarafından kaleme alınan “Teröre çözüm arayışları-İç ve dış unsurların zorlaması” ana başlıklı yazı dizisi ilgi ve beğeniyle takip edildi. Yazı dizisinde “Kürt meselesi” olarak da adlandırılan Doğu/Güneydoğu Meselesinin tarihî ve coğrafî arkaplanı ele alınarak, sosyolojik ve siyasî bağlamda tahlillerle günümüze ışık tutulmaya çalışıldı. Dizide Türk-Kürt kardeşliği ve İslâm ortak paydası üzerinden Bediüzzaman’sız bir çözümün mümkün olamayacağına vurgu yapıldı

DİZİ-ARAŞTIRMA-İNCELEME: TERÖRE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI - İÇ VE DIŞ UNSURLARIN ZORLAMASI

Hepinize bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.