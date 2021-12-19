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19 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

İmanın anlaşılması ve anlatılması en zor cüz'ü olan “Kader” nedir, ne değildir”...

19 Aralık 2021, Pazar
İmanın anlaşılması ve anlatılması en zor cüz’ü olan

Türkçemizde “adı üstünde” tabiri günlük kullanımda “sadece adına bakarak ne olduğu anlaşılabilen şey,” “adından da belli olduğu gibi,”  “besbelli, ayan beyan,”  “adı, vasfını belirtmekte” mânâlarına gelmekte. 

Şimdi tanıtacağımız eser de bu evsafta bir çalışma: “İlâhî Defter: Kader...” 

Yani konu edinilen kaderin “İlâhî defter” olduğu, kitabın isminden anlaşılıyor... 

Zaten “takdim” yazısı buna dikkat çeken paragrafla başlamakta: “Kader, dinî tabir olarak ‘İlâhî bir defter, bir program’ olarak anlaşılabilir—kitabımıza isim olarak verilmesinin sebebi de budur!” 

İlâhiyatçı-yazar Ali Sarıkaya’nın yazdığı kitap, “Kadere iman,”  “Nisbî hakikatler: İyi ve kötü,”  “Kadere sığınmak,” “Kader nedir?,”  “Kaderin tarifi,”  “Kulun fiil ve hareketlerinin tesbiti,”  “İrade,”  “Nisbî emirler,”  “Kader-cüz’î irade ilişkisi,”  “Kader zorlayıcı mıdır?,”  “Hayır ve şerrin yaratılması,”  “‘Fetret devri’ nedir?,”  “Rızık ve kader,”  “Kader ve tevekkül,”  “Sadâkanın ömrü uzatması,”  “Musîbetler,”  “Kaza,” “Ata Kanunu” başlıklı konulardan müteşekkil. (Elimizdeki nüsha Ağustos 2012 tarihli “2. baskı” olup, 13,5 x 19,5 cm ebadında ve 144 sayfa.)

Evet, “takdim”de dikkat çekildiği üzere, “her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah’ın, ezelden ebede kadar geçen zaman, mekân, oluş, iş vs. bütün ‘şeyler’i bilip tayin etmesi ve gerçekleştirmesi” demek olan “kader böyle basit olarak tanımlanmakla birlikte, [onun] mahiyeti hep merak konusu olmuş, sıra dışı insanlar ‘kader’ mefhumu üzerinde kafa yormuşlar [ve] yaradılışın bu en önemli gerçeğinin anlatılması için mesai sarf etmişler...” 

İTİRAZ, İSYANI NETİCE VERİYOR! 

Eser aynı yazıda şöyle tanıtılıyor: 

 “(...)İmanın anlaşılması ve anlatılması en zor cüz’ü olan ‘kader’ konusunda Ehl-i Sünnet itikadının bilinmemesi durumunda ‘dalâlet’ yoluna (Ehl-i Sünnet harici, sapık itikat ve bâtıl mezhepler) düşme ihtimali var. [Şöyle ki] kadere itirazlar, Allah’a isyanları (meselâ şarkı türkülerde) netice veriyor, bu ise Müslümanların kalbini yaralıyor! 

 “İşte, kaderle ilgili yanlış bilgilenmenin ferdî ve toplumsal olumsuzluklarını yakînen gözlemleyen yayınevimiz, ilâhiyatçı yazarlarımızdan Ali Sarıkaya’nın bu konuda hazırlamış olduğu dosyayı yayınlamaya karar verdi. 

“‘İlâhî Defter: Kader’ adlı bu kitapta, ‘kader’ konusuyla ilgili kavramlar sıradan bir okuyucunun bile anlayabileceği tarzda ‘en basitinden en karmaşık olanına’ doğru bir sıra takip edilerek açıklanıyor, anlaşılması güç meseleler misallerle akla yakınlaştırılıyor; Ehl-i Sünnet dışında kalan mezheplerin görüşleri nazara verilerek ‘Müslüman düşüncesi’nin anlaşılmasına katkıda bulunmaya çalışılıyor, Ehl-i Sünnet görüşü [de] misaller verilerek anlatılıyor—zihinleri meşgul eden müşkül soruların cevapları akla kabul ettiriliyor... 

 “Yazarımız, çağımızda her konudaki görüş ve tavsiyelerinin özellikle referans alınması gerektiğine inandığımız büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinin yanı sıra belli başlı İslâm ulemasının eserlerinden de faydalanmış. Akademik bir yaklaşımla ve ‘kitap tekniği’ne uygun olarak kaleme alınmış olan eser, sade bir Türkçeyle yazılmış. İlgili âyet, hadîs ve Risale-i Nur’lardan vecizelerle akılda kalıcı ölçülere yer verilmiş...”

KAPAK YAZISI

 “Geçmiş-gelecek bütün olaylar, yaş-kuru ne varsa, atomlardan galâksilere varıncaya kadar her varlık o İlâhî defterde yazılı. 

“Kader öylesine gizemli, öylesine sırlarla dolu bir muamma ki oralarda dolaşmak, fikir yürütmek kolay değil! Bu kitap, okuyucular için bir rehber, bir adım olsun diye kaleme alındı. 

“Büyük cevapları bulanlar, büyük soruları olanlardır. ‘Musîbet ve belâ görünümlü olayların gerçek yüzünde ne var? Kader zorlayıcı mıdır? Kader, insanın elinde midir?’Bu ve benzeri sorulara, cevaplara ulaşmak için bu kitabı okuyun! Daha ilerideki adımlarda, bu eserde gösterilen kaynaklara uzanın!..”

Editör: ORHAN GÜLER

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