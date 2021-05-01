Bizim Aile Dergisi 376. Mayıs sayısında, “Temiz sade evim” kapak başlığıyla çıktı.

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Mayıs sayısında kapak konusunu “Atıksız ev” olarak belirledi. Dergide, sade ve temiz bir hayat için evimizden başlayarak neler yapabileceğimiz konuşuluyor. Okuyucular, daha atıksız bir hayat için bilinçlenmeye dâvet ediliyor. Bu konuda uzman kişilerden tavsiyeler alınarak sade bir hayatın temelleri atılıyor.

Şehirde ekolojik hayatı yaşayalım

Derginin kapak dosyasında istifadeli muhtevalar yer alıyor. Şehirde ekolojik hayat gönüllüsü olan Utku Yılmaz ile, daha atıksız bir hayat için yapılması gerekenleri cevaplıyor. Nurefşan Akkaya, “Çöpün gübren olsun, benimki bokaşi” yazısıyla çöpsüz bir hayata dâvet ediyor. Mutfağınızı atıksız hale getirmek için birkaç adımı, yine dergimizde bulabilirsiniz.

Handenur Yaşar, “Üstünüm, sorumluyum, mesulüm” yazısıyla insanoğlunun üstünlüğünün doğru kullanması gerektiğini söylüyor. Müslüman olma hikâyesini dergimizde paylaştığımız Hatice Demir, Müslüman olmadan önce kendisiyle yaptığı sohbeti anlatıyor.

Sağlık için yeşil kozmetik

Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Cilt sağlığı ve beslenme”yi anlatıyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda sürdürülebilir yeşil kozmetikten bahsediyor. Kutu sepet yapımının anlatıldığı El Emeğim, Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezi ev baklavası tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar...