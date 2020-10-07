"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ailenin kodları değişirken...

Yasemin GÜLEÇYÜZ
07 Ekim 2020, Çarşamba
Batı toplumlarında anne-baba-çocuktan oluşan ve ideal olarak gösterilen çekirdek aile bile çözülerek yerini, tek ebeveyn, tek çocuklu aileler; evlilik akdi olmaksızın çocuk yapıp aynı evde yaşayanlar, eşcinsel evli çiftler gibi modellere bırakmıştır. Ana-babasının kimliğini bilmeden büyüyen milyonlarca insan, aile kurumundaki tahribatın boyutunu göstermektedir.

Dinî değerlerin kıymetini kaybettiği toplumlarda tablo değişmez!

ÜLKEMİZDEKİ AİLE TABLOSU

Batı, bu çözülmeye çareler bulmaya çalışırken, onları taklit etmekte yarış içinde olan bizim gibi ülkelerde ailede yozlaşma gittikçe artmaktadır.

Boşanmaların hızla artması toplum hayatındaki kargaşayı da beraberinde getirmektedir.

Oysa ki, çocukların ruh sağlığı ve kişilik gelişimleri açısından yeterli ve dengeli olmaları, ancak aile düzeninin sağlıklı ve huzurlu olmasıyla mümkündür.

AİLEDE DEĞİŞEN KİMLİKLER

Çağımızda kadın kimliği tüketim kültürünün her seferinde daha ağır dozlarla pompaladığı genç kalmak, sağlıklı olmak, iyi görünmek temalarıyla şekillenmektedir. Anti-aging ürünler, kozmetikler, estetik cerrahi operasyonlar, moda, diyet kürleri kadının “Beğeniliyorsam değerliyim” zannını beslemektedir. Bu kısır döngü çaresizlik ve belirsizlik duygularını ortaya çıkarır. Neticede, kaygı bozuklukları ve depresyon gibi tablolar kaçınılmazdır.

Tüketim kültürü sürekli daha fazlasını talep ettiği için daha çok çalışmak ve taksit ödemek zorunda kalan babalarsa aşırı derecede yorgundur. Buna rağmen, anne ve baba çocuklarından kendi kaybedilmiş rüyalarını ve hedeflerini gerçekleştirmelerini bekler, onları bu düşünceye uygun davranmaları şartıyla desteklerler.

AİLENİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Aile kurumunun bu kıskaçlardan kurtarılabilmesinin yolu kadın kimliğinin en doğru biçimde yeniden kurulmasından geçer. Bunun için sağlam bir zemine ihtiyaç vardır. Bütün “izm”lerin iflâs ettiği günümüzde, İslâmın Kur’ân ve Sünnet ışığında sunduğu kimlik modeli önemlidir.

Kur’ân’da kadın ve erkek, birbirini tamamlar. Birbirlerine yardımcı ve muhtaç yaratılmıştır. Görev ve sorumlulukları bellidir. İletişimlerinde Allah rızasını ararlar. Kur’ân cinsiyet ayrımcılığına ve bedenin meta olarak kullanılmasına izin vermez.

Bu noktada Asr-ı Saadet modeli canlı bir örnektir.

KADIN KİMLİĞİNİN YAPILANDIRILMASINDA RİSALE-İ NUR

Asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’un kadın için tanımladığı kimlik, kulluk şuuru ile şekillenmiş bir “şefkat kahramanlığı”dır. Şefkat duygusu doğru yerlerde, özellikle de çocuk eğitiminde suistimal edilmeden, ihlâsla kullanılırsa, gelecek nesilde, toplum hayatında büyük imanî inkişaflar yaşanır. Bediüzzaman Hazretleri Hanımlar Rehberi isimli eserinde bir çok hadis-i şeriften bu gerçeğe işaretler bulduğunu ifade eder.

HÜLÂSA

Küreselleşmenin “kültürel hipnoz” etkisi ancak hakikati aramak ve hakikatin ışığında kimliğimizi yeniden yapılandırmaktan geçer.

Kadın kimliğinin yeniden yapılandırılması, ailenin de toplumun da yeniden yapılandırılması anlamına gelir.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum

    2023 hedeflerini boşa çıkardı

    'Kovid-19 aşısı yıl sonuna kadar hazır olabilir'

    Kovid-19 salgınında dünya genelinden son gelişmeler

    Azerbaycan: Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na saldırdı

    Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi kabul edildi: TBMM Genel Kurulu'nda neler konuşuldu?

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk 'eğitim' gündemini değerlendirdi

    Koca: Bugün tespit edilen 1511 yeni hasta var

    İngiltere ve Kanada, Azerbaycan ve Ermenistan'a müzakere çağrısı yaptı

    Ukrayna 48 Türk SİHA'sı almak istiyor

    Suriye'de bombalı saldırı: 7 sivil öldü

    Bolu Valisi: Vakalar kontrol altına alınamıyor

    Facebook, Türkiye'de temsilcilik açmamaya karar verdi

    Yunanistan Başbakanından 'Diyaloğa hazırız' mesajı

    Fitch Ratings'ten 'Ermenistan' kararı

    Türkiye ile Almanya arasında 26. randevu

    En iyi akıllı telefon seçildi

    Akşener: Azerbaycan ile ilgili kozlarımızı akıllıca kullanmalıyız

    Parlamento seçim sonuçlarının iptal edildiği Kırgızistan'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluk girdabı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    TÜİK verilerine ben de güvenmiyorum
    Ahmet BATTAL

    Yapılan ve tapılan kâğıtlar
    Süleyman KÖSMENE

    Filler, filolar ve semavî tokatlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hastalık, ölüm, göç katar katar
    Faruk ÇAKIR

    Bütün Macron’lar duysun
    Cevher İLHAN

    “Kobani operasyonu” provokasyonu
    Risale-i Nur'dan

    Rahmet-i İlâhiyenin fiyatı, şükürdür
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm ülkelerindeki krizleri kim çıkarıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.