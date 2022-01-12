Hz. Meryem: İffet-duâ sembolu

Ahirzamanın imtihanları pek çetin. “Fitne-i ahirzaman”dan sabah-akşam Allah’a sığınıyoruz!

Geçtiğimiz hafta yazımızda Hz. Lut (as) ve azgın kavminin günümüzdeki izdüşümlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızdaysa namusuna hâlâ iftira atılmaktan geri durulmadığı için Hz. Meryem’den bahsedeceğiz. Ne yazık ki bu iftiralar ülkemizde İlahiyatçılar tarafından da atılabilmektedir! Hz. Ali’nin (ra) işaret ettiği “ulema-i sû” çeşit çeşit…

İMRAN AİLESİ

Hz. İsa’nın (as) annesi olan Hz. Meryem Kur’ân’da bir sûrenin ismi olmakla birlikte, kendisi ile ilgili bilgiler Al-i İmran, Nisa, Maide, Müminun ve Tahrim Sûrelerinde de yer almaktadır. Hepsinde de ibadeti, fazileti, sabrı, duâsı, iffeti ve edebi ile tasvir edilmiştir.

Hz. Meryem Kur’ân’da adı geçen İmran ailesine mensuptur. Meryem Arami dilinde “ibadet eden” anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (asm) onun için, “Zamanındaki dünya kadınlarının en hayırlısı İmrân kızı Meryem’dir” diye buyurmuştur.

Annesi onu dünyaya gelmeden önce Allah’a adamış, eniştesi Zekeriya (as) gözetiminde büyümüş, Mescid-i Aksa’ya hizmet etmek üzere yetiştirilmiştir.

Cebrail (as) bir gün insan suretinde görünerek bir erkek çocuk doğuracağını haber verdiğinde “Bana bir insan temas etmemiş ve kötü bir kadın olmadığım halde benim nasıl oğlum olabilir?” der. Cebrail (as) Allah için bunun kolay olduğunu ve doğacak çocuğun mu’cize ve rahmet olacağını söylemiştir. (Meryem Sûresi, 18-21)

Rabbimizden gelen emirle kavminden doğum için uzaklaşan Hz. Meryem bebeği ile birlikte geri döndüğünde büyük bir dedikodu ve iftira fırtınasına tutulur. Suskun kalıp sorulara bebeğini gösterir. “Bebek konuşur mu?” soruları arasında bebek dile gelir: “Ben şüphesiz Allah’ın bir kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı, nerede olursam olayım beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece namaz kılmamı ve zekât vermemi, anneme iyi davranmamı emretti, beni bedbaht bir zorba kılmadı, doğduğum günde de, öleceğim günde de bana selâm olsun” (Meryem Sûresi)

Çok tanrılı putperest Romalılar ve materyalist sebeblerin fail olduğuna inanan Yahudiler arasında yaşayan, şifası bulunamayan hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, hayatı boyunca evlenmeyen, savaşmayan Hz. İsa (as) ilginç bir peygamberdir. Doğumu da dünyadan ayrılışı da esbabın sadece bir perde olduğuna kesin delildir.

Hz. Meryem peygamber oğlunun Romalılarca ağır işkencelere uğramasına, onun dünyadan ayrılışına şahit olmuş duâ, sabır ve tevekkül sahibi bir annedir. Risale-i Nur’da duâ bahsinde “Hz. Meryem gibi bir evlât…” kelimeleriyle onun ibadetine işaret edilmiştir.

HÜLÂSA

Hz. Meryem hakkındaki kimi ilahiyatçı hocalar tarafından atılan iftiraların İslâm ve iman hakikatleriyle alâkası yoktur.

Kur’ân ve hadislerde övülen Hz. Meryem mü’minlerce kıyamete kadar iffet-ibadetin sembolü olmaya devam edecektir!