"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Önce aile

Yasemin GÜLEÇYÜZ
17 Temmuz 2019, Çarşamba
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından yıllık olarak hazırlanan ve bu seneki başlığı ‘Değişen Dünyada Aile’ olan Dünya Kadın İlerleme raporuna göre kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin kendi evleri olduğu belirtildi.

“Hukukta kadınlara yönelik negatif ayrımcılığın azalması konusunda büyük ilerlemeler görüyoruz, ancak beklendiği üzere aile yasalarındaki değişim oldukça yavaş” diyen BM Kadın Birimi Genel Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, “Aile içi şiddetin şaşırtıcı derecede yaygınlaştığını gösteren istatistikler, kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin evleri olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu. (www.treuronews.com, 25.6.2019)

EVLER, HAYATIN MERKEZİNDE OLMALI

Modern dünya kadını evden uzaklaştırmak için her türlü yöntemi kullanıyor. 

Amaç: Üretime katkısını arttırmak (ev kadınları üretime katkıda bulunmuyormuş gibi), ekonomik hürriyetin kazandırmak. Çocuk sayısını sınırlandırıp kreş sistemini yaygınlaştırmak, yaşlılar için bakımevleri, boşanma hukukunu kadın lehinde kolaylaştırmak, evlilik yaşını ertelemek... 

Ülkemizde de konu ile ilgili yapılan hukukî düzenlemeler ard arda gelmekte. Hem de yaklaşık iki yüz yıldır... Hepsi önemli kazanımlar elbette. Bununla birlikte kadın dışarda çalışsa da hiçbir şey aile hayatından daha kıymetli değil.

BEDENİMİZE UYMAYAN ELBİSE GİBİ

İslâm dünyasının Batı medeniyetini örnek almaya başladığı Tanzimat dönemi sonrasında yapılan değişikliklerden aile  kurumu da nasibini almıştır. Ülkemizde şu anki medeni hukuk da farklı Batı ülkelerinin hukuk sistemlerinden devşirilmiştir. Batıdan devşirilen bu elbisenin bedenimize uymadığı bir hakikattir. Elbisenin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin en son misali ülkemiz tarafından 2011’de imzalanan  İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanundur.

İstanbul’da imzalanan bu anlaşmayı 44 ülke ‘’şerh’’ koyarak kabul ettikleri halde ülkemiz ‘’şerhsiz’’ ilk imzalayan olmuştur. Rusya, Bulgaristan, Macaristan gibi  Avrupa ülkeleriyse kısaca inançlarıyla uyuşmadığı gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmişlerdir. 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Ülkemizde 6284 sayılı kanun büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Bu kanundaki süresiz nafaka, çocuk haczi, kadının beyanı asıl alınarak delil olmaksızın erkeğin evden uzaklaştırılması, boşanma dâvâlarında mal paylaşımı, çocuğunu görmek için her defasında yatırılması gereken harçlar gibi uygulamalar özellikle erkekleri evlilikten yıldırmaktadır. 

İşin içinde ayrıca homoseksüel ve lezbiyenliği normalleştirip ‘’Toplumsal cinsiyet’’ adı altında böyle ailelerin hukukî alt yapısını hazırlamak var ki ayrıca incelenmesi gereken önemli bir konudur. 

MEB vesilesiyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE) kavramının pilot okullarda eğitimine başlanmıştır. Aile Bakanlığı TCE’yi desteklemektedir. Feminist derneklerin konu ile ilgili projeleri vardır. 

KADEM

Takip ettiğimiz kadarıyla 6284 sayılı kanunda yapılması istenen değişikliklere Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) engel olmaktadır. Yoğun tepkileri yaptıkları açıklamalarla sakinleştirmeye çalışmaktadırlar. İslâmî feminist akademisyen hemcinslerimizin bu konuda yapılacak hukukî değişikliklere karşı olmaları çok ibretli bir tablodur. Zira suistimale açık hukukî haklar kadınlara iyilik değil, aileye kötülüktür. 

EN HAYIRLI AİLE REİSİ

Şiddet insanlık tarihi kadar eski bir problemdir. Peygamberimizin (asm) ‘’İçinizde en hayırlınız kadınına karşı iyi davranandır’’ tarzındaki kendi hayatında da uyguladığı bir dizi nasihati Müslümanlar için örnek bir modeldir. Aynı zamanda erkeğin de şüphesiz dünya imtihanıdır.

Dinimizde aile hayatı ile ilgili hükümlerde evlerimiz hayatın merkezine alınır. Müslümanın dünyadaki cenneti ve sığınağı olarak tanımlanır. Özellikle mü’min kadınlar için Peygamberimizin (asm) hanımları şahsında ‘’Hânelerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir, her şeyden haberdardır.’’ (Ahzab Sûresi. 34.) nasihati verilir. 

HÜLÂSA

Şu anda küresel bir plân dahilinde hukuki alt yapı da dahil olmak üzere kadınlar için evleri en tehlikeli alanlardan biri olarak kurgulanıyor.  

Ülkemizde de küresel planlar güdümünde uygulanmakta olan aile politikaları var olan problemlere karşı kadını kışkırtıp yalnızlaştırıyor. Korumak yerine çaresizleştiriyor. Oysa ki problemlere sahasında uzman olan geniş kadrolarla bütün siyasetlerin üstünde kendi toplumsal değerlerimize uygun çözümler getirilebilir. Aile Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından beklenen vazife budur.

6284 sayılı kanunda düzenlemeler yapılmalıdır!

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşte ekonominin hali

    Suçlulara ceza verilsin

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor

    İngiltere, Basra Körfezi'ne bir gemi daha gönderiyor

    CHP'den AB'ye 'Doğu Akdeniz' tepkisi

    Trump'tan F-35 açıklaması

    Üç nesil hac yolunda

    Her evde üniversiteli işsiz dönemine geçtik

    Gizlilik kalksın, ifadem alınsın

    Darbeye ve FETÖ’ye karşıyız

    AB’ye, Doğu Akdeniz itirazı

    ABD Savunma Bakan adayı: S-400 kararı hayal kırıklığına uğrattı

    İran, AB'nin ABD'ye baskı yapmasını istiyor

    Çin'den Doğu Akdeniz ile ilgili diyalog çağrısı

    Motorin ve benzine zam geldi

    Yemen'de 7 ayda yerinden olanların sayısı 274 binden fazla

    ABD Google'ı inceleyecek

    KPSS cevap anahtarı yayımlandı

    İran uranyum zenginleştirme seviyesini belirledi: Yüzde 4,5'un üzerine çıkmayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Suçlulara ceza verilsin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    20 Temmuz ihlâlleri 15 Temmuz istismarıyla örtülemez
    Genel

    İşte ekonominin hali
    Faruk ÇAKIR

    İftira atmaktan zevk mi alıyorsunuz?
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye’nin etrafı boşaltılıyor, farkında mıyız?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu yiyecekler diş sağlığını koruyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Önce aile
    Süleyman KÖSMENE

    İman ahlâkı, ahlâk ameli düzeltmelidir
    Mustafa ORAL

    Vefa timsali: Hasan Atıf Egemen

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.