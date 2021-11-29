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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fihrist Risalesi çıktı

Yeni Asya'dan Size
29 Kasım 2021, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur Külliyatı’na dahil yeni bir eseri daha neşretti “Fihrist Risalesi.”

Muhtevası hakkında bilgi vermek için, başındaki Takdim yazısından bir bölümü aktaralım:

Bediüzzaman Hazretlerinin “en mühim bir risale”, “âyât-ı Kur’âniyenin bir nevi tefsiri olan Risale-i Nur eczalarının mücmel bir fihristesi” ve “Risale-i Nur Külliyatı’nın eczahane-i kübrâsının umumunun fihristesi” gibi ifadelerle tavsif ettiği Fihrist Risalesi, esasen iki ciltten müteşekkildir.

Üstad Hazretleri’nin bizzat kendisinin telif ettiği birinci cilt, Külliyatta makam olarak “On Beşinci Lem’a” iken, Nur Talebelerinin telif ettiği ikinci cilt ise “Onuncu Şua” olarak yerini almıştır.

Bediüzzaman Hazretleri, 1934 senesinde telif ettiği ve Risale-i Nur Külliyatı’ndan Sözler, Mektubat ve Lem’alar’dan On Beşinci Lem’a’ya kadar olan kısmın fihristini ihtivâ eden birinci cilt için bizzat kendisi şu bilgileri vermektedir:

“Fihriste namında, umum Risale-i Nur’un eczalarının mevzularını gösteren bir fihristesidir. İcmâlen her risalenin mevzuuna ve kısmen gayelerine işaret eder dört kısımdan ibârettir. [...] Bu fihristenin dört kısmı da gayet ehemmiyetlidir. Hatta diyebilirim, en mühim bir risaledir. Onun Risale-i Nur eczâlarının mâhiyeti bilindiği gibi Risale-i Nur’un yüz cüz’ü, Kur’ân-ı Hakîm’in nasıl bir tefsiri olduğunu gösteriyor. Ve yüzer âyât-ı Kur’âniyenin yüzer hakaik-ı kudsiyesini nazara vaz’ edip Risale-i Nur’un her bir cüz’ünü bir ayetle bağlayıp Kur’ân’dan tereşşuh ettiklerini ve Kur’ân’dan gelip Kur’ân ayetlerini tefsir ettiğini gösterir.” (Bknz: s. 113)

Büyük ölçüde Bediüzzaman’ın Kastamonu hayatında (1936-1943) talebeleri tarafından telif edilen ve Üstadın “Risale-i Nur’un has şakirtleri telif etmişlerdir” notunu düştüğü Fihrist Risalesi’nin ikinci cildi ise, makam olarak “Onuncu Şua” olup, On Altıncı Lem’a’dan Otuzuncu Lem’a’ya, Birinci Şua’dan On Beşinci Şua’ya kadar olan kısımlar ile Arabî Mesne- vî-i Nuriye’nin Türkçe fihristini ihtivâ etmektedir.

Bu ikinci ciltte Denizli Hapsinin bir meyvesi olan On Birinci Şua (Meyve Risalesi), Denizli Müdafaanamesi olan On İkinci Şua, Denizli hapsinde yazılan fıkra ve mektupları ihtivâ eden On Üçüncü Şua ile 1948’deki Afyon hapsinin bir meyvesi olan On Beşinci Şua’nın (Elhüccetüzzehra) da yer alması, Üstadın âhir ömrüne kadar Fihrist Risalesi’nin tekmiline devam edildiğini göstermektedir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin, Fihrist Risalesi’nin telif ve tekmili noktasında talebelerini hususiyetle teşvik etmiş olduğunu ise lâhikalardan öğreniyoruz.

Mesela Kastamonu Lâhikası’ndaki bir mektubunda “Fihriste’yi taksîmü’l-a’mâl tarzında mütesânid heyetinizin şahs-ı manevîsine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve dâimî bir üstad buldunuz. O manevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç bırakmıyor” (K.L., 10. mektup) demektedir.

Bir başka lâhikada ise, “Onuncu Şua namında yazdığınız Fihriste’nin ikinci kısmı, bana şöyle kuvvetli bir ümit verdi ki: Risale-i Nur, benim gibi âciz ve ihtiyar ve zaif bir bîçareye bedel, genç, kuvvetli çok Said’leri içinizde bulmuş ve bulacak. Onun için bundan sonra Risale-i Nur’un tekmil ve izahı ve hâşiyelerle beyanı ve ispatı size tevdî edilmiş tahmin ediyorum.” (B.L., 284. mektup) demektedir.

Risale-i Nur Talebeleri, üzerlerine düşen vazifeyi lâyıkıyla yaparak, bu güzide mecmuayı telif ve tekmil ile istikbal nesillerinin istifadesine harika bir eser bırakmışlardır. 

Fihrist Risalesi’yle ilgili, başta Barla Lâhikası olmak üzere muhtelif lâhika mektuplarında Nur Talebelerine ait daha pek çok kıymettar ve câlib-i dikkat ifadelerin olduğunu söylemeliyiz. 

Bunların mütâlâasını siz muhterem okurlarımızın müdakkik nazarlarına havale ile, yayınevimizi, Risale-i Nur Külliyatı’ndan bir eseri daha yayınlamış olma nimet ve saadetine mazhar eden Rabbimize sonsuz hamd ü senalar ediyoruz.

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