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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Hayat bir faaliyettir

Yeni Asya'dan Size
26 Mayıs 2025, Pazartesi
“Hayat bir faaliyettir” prensibinden hareketle, bu hafta da yeni çıkan eserlerimiz, devam eden kitap fuarlarımız ve kurban organizasyonumuz hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

“Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır” misyonu içinde manevî ve kültürel hayatımıza katkı sağlayan yayınlarımızla her zaman birlikte olmanın gayreti içindeyiz.

YENİ ÇIKAN ESERLERİMİZ

Kur’ân-ı Kerîm Türkçe Meâli (Renkli, Büyük Boy)

Günümüz insanının anlayışına hitap eden “Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm Türkçe Meâli” eserimiz, Allah’ın kitabında bulunan hakikatleri öğrenmek isteyenler için özel olarak hazırlandı. Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi bünyesinde, alanında uzman bir heyet tarafından titizlikle çalışılan bu eser, bilgisayar hatlı, renkli ve büyük boy formatıyla dikkat çekiyor. Görsel zenginliği ve anlaşılır üslubuyla, her yaştan okuyucunun Kur’ân-ı Kerîm’i daha iyi anlamasına yardımcı olacak bu değerli esere, kütüphanenizin baş köşesinde mutlaka yer açmalısınız.

Online sipariş için: 

https://www.yeniasyakitap.com/kuran-i-kerim-turkce-meali-buyuk-boy-9812

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Hizbü’l-Kur’ân 

(Türkçe Mealli, Büyük Boy ve Renkli)

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin bizzat tertip ettiği ve “Risale-i Nur’un menbaı, madeni, esası, üstadı, ruhu ve hakikatidir” diye tanımladığı ayet-i kerimelerden meydane gelen Hizbü’l-Kur’ân, artık yepyeni bir formatta sizlerle buluşuyor. Bilgisayar hatlı, Türkçe mealli, büyük boy ve renkli tasarımıyla göz dolduran bu eser, Risale-i NurKülliyatının özünü anlamak isteyenler için eşsiz bir kaynak niteliğinde. Manevî hayatımıza derinlik katacak bu nadide eseri edinmek için online sipariş imkânından da faydalanabilirsiniz.

- Online sipariş için: http://bit.ly/43msQjH

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FUAR SEZONU AKTİF

2025 yılı kitap fuarları sezonumuz bütün hızıyla devam ediyor. Sizlerin desteğiyle her geçen gün daha fazla okuyucuya ulaşıyor, kültür dünyamıza katkı sağlıyoruz. Bir “ilânat” olarak gördüğümüz fuarlarımızın tanıtım kampanyalarını kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Değerli okurlarımızın destekleriyle, fikir ve düşünce dünyamızı zenginleştiren eserlerimizi daha fazla insanla buluşturmak mümkün olacaktır.

7. Çarşamba / Samsun Kitap Fuarı

Karadeniz’in kültür merkezi Samsun’da düzenlenen kitap fuarında sizlerle buluşmaktan heyecan duyuyoruz. Zengin kitap çeşitlerimiz ve özel fuar indirimleriyle standımıza bekliyoruz.

- Tarih: 19 – 27 Mayıs 2024

- Fuar Adresi: Abdullah Paşa Meydanı Fuar Alanı / Çarşamba

2. Aydın Kitap Fuarı

Ege’nin incisi Aydın’da düzenlenen kitap fuarında da yerimizi aldık. En yeni yayınlarımız ve klasikleşmiş eserlerimizle siz değerli okurlarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

- Tarih: 23 Mayıs- 1 Haziran 2025

- Fuar Adresi: Tekstil Park / AYDIN

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KURBAN ORGANİZASYONUMUZ DEVAM EDİYOR

Yeni Asya Vakfı ve Avustralya Nur Vakfı iş birliğiyle organize edilen kurban bağış kampanyamız bu yıl da devam ediyor. İbadetinizi yerine getirirken Afrika’daki muhtaç kardeşlerimize yardım eli uzatma fırsatını değerlendirmek isteyenler için özel olarak hazırlanan organizasyonumuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Kurban vecibenizi yerine getirirken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın manevî hazzını yaşamak için kampanyamıza katılabilirsiniz.

Kurban Bedelleri:

-Yurt içi küçükbaş kurban bedeli: 13.500 TL

-Yurt dışı hisse bedeli: 3.900 TL

Bağış ve Detaylı Bilgi İçin:

- Web: www.yav.org.tr

-  ONLİNE BAĞIŞ İÇİN TIKLAYINIZ: https://www.yav.org.tr/bagis

- Telefon: 0536 560 95 43

Bir sonraki hafta yeni haberler ve güzel gelişmelerle sizlerle buluşmak dileğiyle... 

Rabbimizin rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Allah’a emanet olunuz.

Okunma Sayısı: 248
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