Yaz Dönemi: Hizmetin Sınır Tanımayan Yüzü

Yaz ayları sadece tatil mevsimi değildir; aynı zamanda manevî hizmetler açısından da büyük fırsatlar barındırır.

Ülkemize her yıl yaz döneminde milyonlarca turist gelmekte, bu da Risale-i Nur’un hakikatlerini farklı coğrafyalardan gelen insanlarla paylaşmak için bulunmaz bir zemin oluşturmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, Arap yarımadası, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan gelen misafirler, farklı inanç, kültür ve düşünce yapılarına sahip olmaları bakımından Kur’ânî hakikatlerin evrenselliğini onlara ulaştırmak için adeta hazır bir muhatap kitlesidir.

Risale-i Nur’un tarihçesine baktığımızda, Said Nursî’nin daha kendi sağlığında eserlerinin ABD, Almanya, Norveç, Finlandiya, Pakistan, Irak, Hindistan ve Mısır gibi ülkelere ulaştığını görüyoruz. Bugün bu halkaya 60’tan fazla dilde yapılan tercümeler de eklenmiş durumda. Artık Risale-i Nur sadece Anadolu’nun değil, insanlığın müşterek mirası hâline gelmiştir.

Bu çerçevede, yaz döneminde Türkiye’ye gelen yabancılara Risale-i Nur’un mesajlarını ulaştırmak, bir temsil ve tebliğ vazifesi olarak değerlendirilmeli; bu hizmet, sade bir “tanıtım” değil, bir nevi insanlığın fıtratına dokunma ve vicdanları uyandırma çabası olarak görülmelidir.

Her hizmet, iyi bir hazırlıkla başlar. Faaliyete geçmeden önce temsilciliklerimiz ve okuyucularımız Yeni Asya Neşriyatın çıkardığı, özellikle küçük ve kolay okunabilir risaleleri temin etmelidir. Başta Arap ve Ortadoğu ülkelerinden gelenler için yeni basılan Arapça Uhuvvet, Hastalar ve İttihad-ı İslâm Risaleleri ile İhlas Risalesi; Avrupalı turistler için ise İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Rusça “Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur” kitapçıkları, İngilizce “Tasarım ve Düzen” (Tabiat Risalesi) ve Fransızca “Tabiat Risalesi” gibi eserler yanımızda bulunmalıdır.

Neler Yapabiliriz

1. Çok Dilli Risale Stantları: Turistik alanlarda (müze çevreleri, sahil şeritleri, tarihî mekân girişleri gibi) izin alınarak açılacak stantlarda Arapça, İngilizce, Fransızca gibi dillerde basılmış Uhuvvet, Hastalar, İhlas ve Tabiat Risalesi gibi küçük ama etkili eserler ücretsiz dağıtılabilir.

2. Otellere ve Kafelere Risale Köşeleri: Turistlerin sıklıkla zaman geçirdiği otel lobileri, kafeler, pansiyonlar, havalimanı bekleme salonları gibi yerlere birkaç dilde hazırlanmış broşürler, kitapçıklar ve küçük risaleler bırakılabilir.

3. Sosyal Medya Destekli Tanıtım: Yerel okuyucular kendi bulundukları bölgelerde yabancılara yönelik sosyal medya içerikleri (örneğin: İngilizce veya Arapça kısa videolar, ayet ve risale pasajlarıyla tasarlanmış görseller) paylaşarak çevrim içi tanıtım faaliyetlerine destek olabilirler. Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde, QR kodlu afişlerle Risale-i Nur’un farklı dillerdeki dijital versiyonlarına yönlendirme yapılabilir. Ayrıca, YUHİB (Yurtdışı Hizmetler Birimi) ile iletişime geçerek ([email protected]), yurtdışındaki Nur hizmetleri hakkında bilgi paylaşılabilir.

4. Cami Rehberliği Hizmetleri: Turistik bölgelerdeki camilerde görev alan görevlilerden destek alarak, gelen yabancı turistlere camiyi gezdirirken, İslâm’ın temel mesajlarını sade ve hikmetli bir dille anlatabilir, ardından kendi dillerinde Risale-i Nur broşürlerini takdim edebilirler.

5. Yabancı Dilde Diyalog Grupları: Yabancı dil bilen okuyucularımız, turistlerle sohbet ortamları oluşturabilir. Özellikle Uhuvvet Risalesi, İhlâs Risalesi gibi evrensel konuları işleyen eserler üzerinden kısa tanıtımlar yapılabilir. Ayrıca, Yeni Asya English (https://www.yeniasya.com.tr/english) gibi platformlar referans gösterilerek, merak edenlerin daha fazla bilgiye ulaşmaları sağlanabilir.

6. Üniversitelerde Uluslararası Öğrencilere Yönelik Programlar: Yaz okullarına gelen veya değişim programlarıyla Türkiye’de bulunan yabancı öğrenciler için Risale-i Nur’u tanıtan seminerler düzenlenebilir. Akademik çevrelerde de ilgi gören eserler, özellikle dinler arası iletişim ve modern dünyada imanî meseleler bağlamında gençlere sunulabilir.

📨 Yurt dışı hizmetleri için irtibat:

[email protected]

🌐 Uluslararası tanıtım sitesi:

www.risaleinur-int.org

📚 Yeni Asya English: