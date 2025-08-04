Risale-i Nur’un medya dilinde yankısı: Dergilerimiz

Yeni Asya’nın yayıncılık çizgisi, yalnızca günlük gazete sayfalarıyla sınırlı değil. Fikir dünyamıza ışık tutan, nesillerin eğitimine yön veren, ailelerin manevî hayatına rehber olan ve çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştiren dergilerimizle bu çizgiyi derinleştirmeye devam ediyoruz.

Her biri kendi alanında öncü, Risale-i Nur’un temel değerlerini ve prensiplerini yaşatmayı gaye edinmiş bu yayınlar; Köprü, Bizim Aile, Genç Yorum ve Can Kardeş başlıkları altında Yeni Asya ailesinin süreli yayıncılıktaki temellerini oluşturuyor.

Nasıl ki Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nur’un medyadaki dili ve temsilcisi ise; bu dört güzide dergimiz de kendi sahalarında aynı hizmetin sürekliliğini sağlıyor. Her biri bir nevi “zamana karşı fikir köprüsü,” “ailenin manevî limanı,” “gençliğin pusulası” ve “çocukların yetişme rehberi” olma sorumluluğuyla yayın hayatını sürdürüyor.

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Köprü Dergisi: Düşüncenin Derin Yolculuğu

1977 Nisan’ında kültür-edebiyat dergisi olarak yayın hayatına başlayan Köprü, bugün akademik kimliğiyle üç aylık periyotta yayınlanıyor. Her sayısı bir “dosya” özelliği taşıyan dergi; orijinal makaleler, analizler ve araştırmalarla ilim ve düşünce dünyasına katkı sunuyor. Hakemli dergi özelliği ile özellikle akademisyenler ve araştırmacılar için bir kaynak niteliğinde olan Köprü, Risale-i Nur’un ilmî ve fikrî mirasını günümüz meseleleriyle buluşturarak köprü kurmaya devam ediyor.

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Bizim Aile Dergisi: Değerlerle İnşa Edilen Bir Yuva

1988 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Bizim Aile, modernleşme sürecinde değer aşınmalarına maruz kalan aile yapımızı Risale-i Nur perspektifiyle koruma ve güçlendirme misyonunu taşıyor. Kadın, çocuk, aile gibi toplumun en temel yapı taşlarına hitap eden dergi, her sayısında ayrı bir dosya konusunu işleyerek toplumu şuurlandırmaya, manevî destek sunmaya ve ahlâkî bir uyanışa katkı sağlamaya devam ediyor.

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Genç Yorum Dergisi: Gençliğe Emanet Edilen Hakikatler

2004 Eylül’ünde “Genç Yaklaşım” ismiyle yayın hayatına başlayan ve daha sonra Genç Yorum adını alan dergimiz, Risale-i Nur perspektifiyle çağın problemlerine manevî çözümler üretmek ve genç yazarların yetişmesi için güzel bir zemin olmak için yola çıktı. Bu zeminde birçok yazar ve şair de yetişti.

Dergi, gençlerin kalbine ve zihnine Risale-i Nur’un hakikatlerini ulaştırmayı hedefliyor.

Gündemi “ebedî gençlik” olan herkese hitap eden bir mecra olan dergi, aynı zamanda gençlerin zihnî, ruhî ve sosyal gelişimini destekleyen bir yazarlık okulu vazifesi de görüyor. Genç yayın heyeti ile her ayın dosyası müzakerelerle belirleniyor. Aylık olarak yayınlanan Genç Yorum; inanç, kimlik, kişisel gelişim, kültür ve çağdaş sorunlar etrafında şekillenen içeriğiyle, değerlerine bağlı ve farkındalığı yüksek bir gençlik inşa etmeye hizmet ediyor.

Dergi, dijitalleşmenin hızla artmasına paralel olarak hem web sitesi ile, hem sosyal medya hesaplarıyla bu alanda fikirlerini neşretmeye devam ediyor.

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Can Kardeş Dergisi: 45 Yıllık Bir Eğitim Mirası

Türkiye’nin ilk çocuk dergilerinden biri olan olan Can Kardeş, 1980 yılında haftalık olarak başlayan serüvenine bugün aylık çocuk dergisi olarak devam ediyor. 45 yılı geride bırakan bu kıymetli yayın; çizgi romanlar, hikâyeler, kavram öğretimi ve el işi etkinlikleri gibi zengin içerikleriyle çocukların hem kalbine, hem zihnine hitap ediyor. Okul müfredatıyla uyumlu içerikleri sayesinde eğlendirirken eğitiyor; iman, ahlâk ve değerler eksenli eğitimi merkeze alarak bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Can Kardeş’in başarısı, çocuk kitapları alanında da yankı bulmuş ve bu alanda birçok eser ortaya çıkmıştır. Dergi hem bugünün, hem de yarının çocuklarını düşünerek, önemli bir hizmeti ifa etmektedir.

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Dergilerimize çevrim içi olarak aşağıdan da ulaşabilirsiniz:

Can Kardeş: https://www.cankardes.com/

Köprü Dergisi: https://www.koprudergisi.com/

Bizim Aile Dergisi: https://www.bizimaile.com/

Genç Yorum Dergisi: https://www.gencyorumdergisi.com/

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Son Söz: Aynı Çizgide, Aynı İdeal Üzerine

Yeni Asya’nın dergileri; farklı yaş, ilgi ve ihtiyaca hitap eden yönleriyle büyük bir yayıncılık vizyonunun tamamlayıcı parçalarıdır. Her biri Risale-i Nur’un farklı boyutlarını farklı kitlelere ulaştırma gayesiyle hazırlanıyor. Bu yayınlar; yalnızca birer dergi değil, bir mefkûrenin, bir fikrî çizginin, bir hizmet idealinin süreklilik sembolleridir.

Okuyun, okutun, bu fikrî ve manevî mirası birlikte yaşatalım.

Hepinize hayırlı haftalar diliyoruz. Allah’a emanet olunuz.