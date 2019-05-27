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27 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ramazan’ın son haftası

Yeni Asya'dan Size
27 Mayıs 2019, Pazartesi
Sayılı günler yine çabuk geçerken, bir Ramazan-ı Şerifin daha sonuna yaklaşıyoruz.

Hadis-i şerifte Ramazan’ın ikinci yarısında, özellikle son on gününde aramamız tavsiye edilen, ama yine hadisin işaretinden yola çıkan ümmetin dikkat ve teveccühünün yoğunlaştığı 27. geceye tevafuk etmesi muhtemel Kadir Gecesini önümüzdeki Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece idrak edeceğiz inşaallah.

Ardından nasipse haftaya Pazartesi günü son oruçlarımızı tutup Salı günü Ramazan Bayramına erişmiş olacağız.

Şimdiden hem Kadir Geceniz, hem bayramınız mübarek olsun diyor; bu özel vakitlerin ve onlarda yapılacak duaların hayırların celbine, şerlerin def’ine, fitne ve tuzakların boşa çıkmasına vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Bu günler aynı zamanda zekât ve fitre için de son günler. 

Henüz zekât ve fitresini vermemiş olanlara bir hatırlatma daha yapalım.

“Zekâtlar manevî cihada” çağrımızla ilgili olarak iki konuda öteden beri var olan iki tereddüdün izale edilmesi ve bu noktada eskiye göre dozu hayli azalmış olsa da yapılmakta olan kara propagandaların boşa çıkarılması açısından, bir izaha ihtiyaç var.

Tereddütlerden biri “Zekât müesseseye değil, şahsa verilir” iddiası. 

Diğeri “Üstadın istiğna düsturu var, zekât istenmez.”

Aslında iki iddianın da cevabı, bu köşede yaptığımız iktibas ve izahlarda mevcut:

“Üstad Münazarat’ta diyor ki: ‘Büyük bir çeşme var; şimdiye kadar suiistimal ile şuristana (çöle) dağılıp bazı aceze ve seeleye (düşkünlere ve dilencilere) neşvünema verdi. Bu çeşmeye güzel bir mecra yapınız; mesai-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz, sonra da bostan-ı kemalâtınıza su veriniz. Bu hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.’

“Bu ifadeler üzerine gelen sual:

‘Nedir o çeşme?’

Cevap: Zekât. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 272)”

Üstad zekâtın müesseseye değil, şahsa verilmesi gerektiğini düşünseydi bunları yazar, zekât, fitre ve sadakaları Medresetüzzehra gibi bir kuruma yönlendirir miydi?

Peki, Üstadın bu çağrısı, hayatı boyunca titizlikle uyguladığı istiğna düsturuyla çelişseydi böyle bir çağrıyı yapar mıydı?

Bugünün Medresetüzzehra’sı, her alandaki Risale-i Nur hizmetleriyle tahakkuk ve devam ediyor.

Onun için zekât ve fitreler özellikle bu hizmetlerin finans ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak değerlendirilmelidir. 

Allah kabul etsin.

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