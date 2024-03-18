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18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Hakemli kitap tetkik heyetleri

Yeni Asya'dan Size
18 Mart 2024, Pazartesi
Yeni Asya Neşriyat Esasları kapsamında Hakemli Kitap Tetkik Heyeti çalışmalara başladı.

Yeni Asya Neşriyat, bir taraftan Risale-i Nur ve tanzimlerini yayınlarken diğer taraftan da Risale-i Nur’un şerh ve izahı mahiyeti taşıyan kültürel eserler neşretmektedir. Okuyucuları ve kamuoyu nezdinde de bu özelliği tasdik görmekte ve tebrik edilmektedir.

Uzun yıllardır yayınevine ulaşan dosyalar, kitaplaşma aşamasında, uzmanlık alanına göre (dinî, tarihî, iktisadî, ilmî, edebî, siyasî, aile/çocuk gibi sahalarda) ihtisas sahiplerine gönderilerek rapor talep edilmekte ve uzmanlar da alanlarına göre önemli katkılar yapmaktaydılar.

Bu süreci daha sistemli ve etkin hale getirmek üzere, Yönetim Kurulu ve ilgili birimlerimizin istişareleri sonrasında alanında uzman kişilerden oluşan “Kitap Tetkik Heyetleri” teşekkül ettirildi. 

Çalışma alanları; İlâhiyat, Siyaset, Ekonomi/İş Dünyası, Meslek/Meşreb, Dış Politika/İslâm Dünyası, Tarih, Risale-i Nur Tarihçe/Hatıra, Risale-i Nur Nüsha Araştırması, Gençlik, Hukuk, Tıp, İlim Teknik, Edebiyat, Eğitim, Aile/Kadın/Çocuk, Arabî Metinler, Bilişim/Dijital, Üniversite başlıkları adı altında sınıflandırıldı. (Yazarların gerektiğinde başvurması için bir de “Hakem Heyeti” teşkil edildi.)

Heyetlerde yer alan isimlere davet mektubu yazılarak, çalışma alanları ve sistemin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Ayrıca bu heyetlerden; aktüel gündemle de irtibatlı olarak, neşriyatlarımızın çeşitli alanlarında kullanılmak gayesiyle, masa çalışması anlayışı içinde, gündeme ilişkin konularda Risale-i Nur bakış açısıyla yorumlanmış, 3-4 sayfalık yazı/makale hazırlamaları talep edilecektir. Sonrasında bu metinler; dergi, gazete eki, kimi zaman da gazetemizde kapsamlı dosya çalışması olarak değerlendirilmek üzere, yayına hazır hale getirilecektir. 

Konu başlıkları ise; Genetik, Mülteci meselesi, Fıtratın bozulması, Laiklik, Nörolink, Dijital para sistemleri, İnsansı robotlar, Çevre, Borsa, Beyin göçü, Küresel ısınma¸İklim değişikliği, İşsizlik, Yangınlar, Depremler, Terör, Yapay zekâ, Lgbt ve cinsiyetsizleştirme akımı, Deizm, Agnostizm, Felsefeye bakış, Sanata bakış, Müzik/musikî, Avrupa Birliği, Rusya ve USA değerlendirmesi, Neoliberal ve neoconlar, Siyonizm ve antisemitizm, Avangelist Siyonizm, Lozan, Filistin meselesi, Ayasofya, Büyük Ortadoğu Projesi, İslâm birliği, Türk birliği, Hitler ve nasyonal sosyalizm, Milliyetçilik, Başkanlık sistemi, Şiilik, Vehhabilik, Yecüc/mecüc, Dabbetülarz, Deccal ve Süfyan, Mehdiyet, Fırak-ı dalle, Sanal gerçeklik, Metaverse, GDO ve katkı maddeleri, vb. olacak.

Böylece zaman içerisinde çalışmalara verilecek katkılarla ciddi bir arşiv oluşturulacak ve istifadeye sunulacaktır.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan.

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