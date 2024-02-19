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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

55. yılımıza girerken

Yeni Asya'dan Size
19 Şubat 2024, Pazartesi
Yeni Asya gibi “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturma” ideali ve misyonu ile yola çıkıp çok büyük engel ve zorlukları aşarak bugünlere ulaşmayı başarmış bir gazetenin şu anda erişmiş olduğu merhale, bu uzun ve yorucu yolculukta karşı karşıya kaldığı zorluk ve sıkıntılar nazara alındığında çok daha takdire şayan bir başarı tablosu oluşturuyor.

Bu başarıda emeği geçen herkesi, bilhassa sayıları on binleri bulan isimsiz kahramanları tebrik ve takdir hisleriyle yad ediyoruz.

Ancak Risale-i Nur’un vermiş olduğu son derece önemli derslerden birinin, “Mevcuda iktifa dûnhimmetliktir” sözüyle dile getirildiğini ve aynı mananın “İki günü eşit olan, ziyandadır” kudsî ikazıyla da 14 asır öncesinden itibaren bir hayat prensibi olarak dikkatlerimize sunulduğunu bilen hizmet insanları için gelişmenin, terakkinin, ilerlemenin sınırı, hududu ve sonu yok.

Evet, imkânlarımız her zaman olduğu gibi yine mahdut. Hattâ son dönemde bütün reel kesimi kıvrandıran darlık, sıkıntı ve krizden Yeni Asya da payını fazlasıyla alıyor.

Ama Yeni Asya’nın özelliği, hiçbir zaman sönmeyen ve sönmeyecek sonsuz bir ideale hizmet için var olduğu gerçeği.

Bu gerçektir ki, onun 55. yılına erişmek üzere olan zorlu hizmet yolculuğunda karşı karşıya kaldığı zorluk, engel, baskı, dayatma ve fitneleri aşarak bugünlere ulaşmasını mümkün kıldı.

Cenab-ı Hakkın yardımı ve aynı idealler etrafında kenetlendiği değerli okurlarının hiçbir hal ve şartta eksilmeyen desteği ve duası sayesinde ayakta kalarak bugünlere erişen Yeni Asya, inşaallah “ihlâs, istikamet ve tavizsiz istikrar çizgisi”nde daha nice yıllara ulaşacak ve daha nice hizmetlere imza atacaktır. Buna bütün kalbimizle inanıyoruz.

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Bu çerçevede, 55. yılımıza hazırlandığımız günlerde Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’le Çizerimiz İbrahim Özdabak’ın, beş yıldır yargılandıkları davada beraat etmiş olmaları manidar bir tevafuk ve fal-i hayır oldu. Böylece davanın dayandırıldığı iddialar boşa çıktı ve bir kez daha hak yerini buldu. Hayırlı olması temennisiyle, bu dönemde maruz kaldığımız bütün keyfî engellerin kalkacağı yeni bir sürecin başlamasına vesile olmasını diliyoruz.

***

Fidanlık ekimizle birlikte özel bir muhteva ile hazırladığımız 55. yıl sayımız 21 Şubat Çarşamba günü elinizde olacak inşaallah. Katkıda bulunan gençlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor; o güne mahsus fazla gazete talepleriniz için bugünün son gün olduğunu hatırlatıyoruz.

***

Bir Ramazan ayına daha yaklaşırken, Ramazan sayfamız için yazarlarımızın çalışmalarını bekliyoruz.

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