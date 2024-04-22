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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ankara’da Bediüzzaman paneli

Yeni Asya'dan Size
22 Nisan 2024, Pazartesi
Konusu “Toplumun temeli aile” olarak belirlenen bu yılki Risale-i Nur Kongresi ve Panelinin 27-28 Nisan günlerinde yapılmasının öngörüldüğünü daha önce duyurmuştuk.

Programın yapılacağı yeri ve diğer detayları bildiren ilanlar da gazetemizde yayınlanıyor.

Buradan da aktaracak olursak:

Program 28 Nisan Pazar günü Ankara Demetevler’deki Afitab Kültür Merkezinde yapılacak.

13:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan programın açılış konuşmasını Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yapacak.

Her zaman olduğu gibi, bir gün önce ayrı başlıklar altında uzmanların müzakereleriyle yapılıp sonuçlanacak olan masa çalışmalarında hazırlanacak deklarasyonlar okunacak.

Panelin konuşmacıları:

Eğitimci Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç,

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Kenan Taştan,

İlahiyatçı Doç. Dr. Veysel Kasar,

Eğitimci-Yazar Sebahattin Yaşar.

Panelin moderatörlüğünü Eğitimci Prof. Dr. Süleyman Yılmaz üstlenecek.

Farklı etkinlikler de programa renk katacak.

Duyurularda belirtildiği gibi programın yapılacağı mekân, misafirlerin serbest kullanımı ve görüşebilmeleri için saat 09:00’dan itibaren açık olacak.

Program Yeni Asya Euronur Youtube kanalından yapılacak canlı yayınla Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden izlenebilecek.

Okurlarımızı ve ilgi duyan herkesi bu Pazar programımıza bekliyoruz.

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İzmir Kitap Fuarı açıldı

İzmir’de İZKİTAP’ın düzenlediği ve Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı kitap fuarı, geçtiğimiz 19 Nisan Cuma günü açıldı. Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz ve Yazarımız Yasemin Güleçyüz’ün hafta sonundaki imza ve söyleşi programlarının ardından, Yazarımız Süleyman Kösmene’nin de 24 Nisan Çarşamba günü imza ve söyleşisi var. 28 Nisan Pazar akşamına kadar devam edecek olan fuardaki standımıza İzmir ve çevresindeki okurlarımızı ve bütün kitapseverleri bekliyoruz.

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Ankara Kitap Fuarı açılıyor

Bu hafta sonu da ATO'nun düzenlediği Ankara Kitap Fuarı başlıyor. 26 Nisan Cuma günü açılıp 5 Mayıs Pazar akşamına kadar devam edecek olan fuarda Yeni Asya Neşriyat olarak biz de yerimizi alacağız. Ankara ve civarındaki okurlarımızı ve kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

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