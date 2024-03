55. yıl mesajlarından

Gazetemizin 55. kuruluş yıldönümü vesilesiyle gelen tebrik mesajlarını 21 Şubat özel sayımızda ve sonraki günlerde yayınlamıştık. Mesajlardan bazı önemli anekdotları burada da toplu şekilde aktarmakta fayda görüyoruz:

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Sivil toplumun, sağduyunun sesi Yeni Asya 55 yıldır vicdanındakini manşete, manşetindekini eyleme aktarmayı bilerek emsal olmuştur. Yeni Asya demokrasi, adalet ve hürriyet için, tüm bunları kapsayan cumhuriyet için takdire şayan bir emek sarf etmektedir. Yeni Asya’nın varlığı, cumhuriyet, demokrasi, adalet ve hürriyet için mücadele eden bizleri cesaretlendiren, gayretlerimizi pekiştiren bir gerçektir.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 55 yıl önce yayın hayatına başlayan Yeni Asya o günden beri hukukun ve demokrasinin sesi olmaya devam etmektedir. Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gölgelendiği bir dönemde, Yeni Asya bu değerleri savunan bir kale gibi yükselmiştir. Köşe yazıları, haberleri ve analizleriyle, tıpkı bir fener gibi toplumu aydınlatmıştır. Hukuk devletinin temelleri sarsılırken, Yeni Asya’nın bu temel taşlarını korumak için yılmadan gösterdiği mücadele tarihe eşsiz bir miras olarak geçmiştir. 55 yıllık yayıncılık tarihinde, Yeni Asya bir gazetenin ötesine geçmiş; gelecek nesiller için ilham kaynağı, doğruyu gösteren bir pusula olmuştur.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: Yeni Asya gazetemizin yayın politikası nettir. Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatını referans alan İslamî duyarlılığa sahip bir yayın politikası. Yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, darbelere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan net bir tavır ortaya koymuş olması.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Basın üzerinde devam eden baskılara rağmen, yarım asrı aşan bir süredir gazetecilik yapma iddiasından vazgeçmeyen; demokrasinin, hak hukuk arayışının yanında duran Yeni Asya gazetesinin 55. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu: Yeni Asya, ülkemizde basının ve gazeteciliğin gelişmesinde önemli katkıları olmuş, demokratik değerlerden ödün vermeden yayınını kararlılıkla sürdürebilmiş bir basın organıdır. Hakkı ve adaleti gözeten habercilik anlayışı ile yoluna devam eden Yeni Asya’yı yarım asrı geçen tarihi, kurulduğu günden bugüne çeşitli sindirme politikalarına yönelik tavrı ve bugünün zor şartlarına karşı koyduğu eleştirel duruşu nedeniyle bir kez daha tebrik ediyorum.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer: Özgür, bağımsız basın kuruluşlarının giderek azaldığı bu dönemde, her türlü baskı, ambargo ve engellemelere rağmen haber alma hakkımız ve basın özgürlüğünün korunması için özveriyle mücadeleyi yürüten Yeni Asya gazetesinin 55’inci yaşı kutlu olsun.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: Yeni Asya demokrat duruşu. hakikate olan sevdası, ilkeli gazeteciliği ile öne çıkar, ama bütün bunların üstünde her zaman zor günlerin gazetesi olmuş, zamana, zemine göre değişmeden demokrasinin ilkelerine göre davranması her dönem muktedirlerin şimşeklerini üzerine çekmesine neden olmuştur. Mihenk noktasını demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve adalet kriterlerine göre koyan Yeni Asya’yı her zaman takdir ettim, takip ettim. Nice yıllara.

***

Sıra 23 Mart’ta

55. yıl özel sayımızdan sonra, Üstad Bediüzzaman’ı 64. vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad edeceğimiz 23 Mart özel sayımız için de hazırlıklarımız devam ediyor. Taleplerinizi şimdiden bildirmeye başlayabilirsiniz.