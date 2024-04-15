Dergiler için örnek bir çalışma

Geçen yıl Amasya-Suluova ve Samsun-Havza’da dergilerimizin ve yayınlarımızın tanıtımı ve dağıtımı konusunda güzel ve örnek çalışmalar yapmış olan gayretli okurumuz emekli imam-hatip Süleyman Kılıç, geçtiğimiz Ramazan ayında benzer şekilde yeni bir çalışma gerçekleştirmiş.

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Gönderdiği mesajı olduğu gibi aktaralım:

“Hatm-i şerifleri okurken Kur’an-ı Hakîmin enerjisinin ne kadar güçlü bir şekilde tezahür ettiğini herkes gibi aynel-yakin müşahede ettim.

“Yeni Asya okuyucuları gibi neşriyatta benim de bir tuzum olsun istedim.

“Siparişlerim kısa zamanda bana ulaştı, hem de kargo indirimiyle.

“Ramazan’ın da mübarekiyetiyle nasıl dağıtacaktım?

“100 Can Kardeş ve 100 Bizim Aile birkaç günde çocuklara ve genç hanımlara teslim edildi.

*Ücretini verenden aldım, vermeyene de ‘Ücreti verildi’ dedim.

“Okuldan çıkan öğrencilerin bazıları çok ilgilendiler. En çok da Can Kardeş’in Filistin sayısına ilgi gösterdiler.

“Emniyet Müdürü ücretini vererek 5 dergi birden aldı.

“Market çalışanı kızlarımız 5’er tane aldı.

“Market sahibi 10 adet aldı.

*Kırkpınar başpehlivanlarından biri 10 tane aldı.

“Bir hanım öğretmen; ‘Bu dergileri öğrencilerime götüreyim’ deyince çok duygulandım.

“Mukabeleye giden hanımlar aldılar derken, 200 adet dergi bitiverdi.

“Sadece bir ilçede dergiler dağıtmak güzel de, diğerlerine nasıl ulaşabiliriz?

“Neşriyatımızı canla başla çıkaran fedakâr Yeni Asya mensuplarını tebrik ederim.

“Geçmiş Ramazan Bayramınız mübarek olsun.”

Biz de teşekkür ve tebrik ediyor, nümune-i imtisal olmasını diliyoruz.

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İzmir Kitap Fuarı

Hafta sonunda İzmir’de İZKİTAP’ın düzenlediği bir kitap fuarı daha başlıyor. Yeni Asya Neşriyat İzmir Temsilciliğimiz, açılışı 19 Nisan Cuma günü gerçekleşecek ve 28 Nisan Pazar akşamına kadar devam edecek olan bu fuara da katılacak. İzmir ve çevresindeki okurlarımızı bekliyoruz.