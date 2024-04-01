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1 NİSAN 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Zübeyir ve Kutlular Ağabeyleri rahmetle yad ederken

Yeni Asya'dan Size
01 Nisan 2024, Pazartesi
Bu hafta, Üstad Bediüzzaman’ın “Kâinata değişmem” dediği talebesi ve Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp ile, gazeteyi sevk ve idare vazifesini tevdi ettiği Mehmet Kutlular başta olmak üzere, yayın hizmetinin öncü emektarlarını yılları farklı olsa da gün olarak birbirini takip eden vefatlarının yıldönümlerinde yine rahmetle yad edeceğiz.

Önce, 2 Nisan 1971’de rahmet-i Rahman’a kavuşan Zübeyir Ağabey...

Ardından 5 Nisan 2022’de vefat eden Kutlular Ağabey...

Arada 3 Nisan 1977’de vefat eden Tahirî Mutlu ve 2007’nin aynı gününde rahmetli olan Mehmet Emin Birinci Ağabeyler...

Risale-i Nur ve neşriyat hizmetlerinin, çoğu bizzat Üstadın yakınında da bulunmuş öncü emektarları...

Onların emek, gayret ve dualarıyla kurulduğu günden itibaren meşveret ve şûrâya dayalı bir sistemle bugünlere gelen Yeni Asya misyonu, çok zorlu süreçleri de bu şuurla aşabildi.

Zübeyir Gündüzalp’ten Mustafa Polat’a, Bekir Berk’ten Sadullah Nutku’ya ve Mehmet Kutlular’a, temayüz etmiş isimlerin yanında nice isimsiz kahramanın bu hizmetlere çok büyük katkıları oldu.

Kutlular Ağabey “Deprem ilahî ikazdır” dediği için konulduğu cezaevinde 276 gün tutulup tahliye edildikten sonra kendisine sorulan “Sizi mahkûm edenlerin niyetlerinin aksine, hizmet kervanı yürüdü. Bu husustaki değerlendirmeniz nedir?” sualine şu cevabı vermişti:

“Hizmetin devamlılığı asıldır. Hele bizim hizmetimiz şahıslara bağlı bir hizmet değildir. Şahs-ı manevîye bağlı bir hizmet olduğu için hizmetler devam etmiştir. 

“Sistem çok önemli. Bu böyle devam edecek inşaallah. İstişareler yapıldığı müddetçe, orada şahıslar çok önemli olmaz. Yani boşluk bırakmaz, çünkü sistem var ve yürüyor. 

“Her insan Allah’ın yarattığı ‘özel bir nüsha’dır. Herkesin ayrı kabiliyetleri vardır. Aramızdan ayrılan/ahirete giden herkes mutlaka bir boşluk bırakır. Ama yeni kabiliyetler o hizmeti omuzlar ve kervan devam eder. 

“Şahıslar fâni, hizmetler bâkidir ve devam edecektir.”

Hepsini tekrar rahmetle yad ederken, hizmetlerin bu ruh ve şuurla kıyamete kadar devam edeceğine olan inancımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.

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