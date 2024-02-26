Teşekkürler

Yeni Asya’nın 55. kuruluş yıldönümünü, ülkeyi hukuk ve demokrasinin çok uzaklarına savuran tek adam rejiminin her alanda ürettiği olumsuzluklara ve bunların yol açtığı yaygın karamsarlığa rağmen, zorluk ve engellerin şiddeti ölçüsünde artan bir mücadele azim ve kararlılığı içinde idrak ettik.

21 Şubat’ta verdiğimiz ve okurlarımızın yine yoğun ilgisine mazhar olan özel sayımız, bu kararlılık ve şevkin yeni bir belgesi oldu.

Bu sayımız yıllardır Yeni Asya’ya emek veren tecrübeli kalemlerimizle, Fidanlık ekimize katkıda bulunan genç kabiliyetleri bir araya getirdi ve bu mana “Tavizsiz istikrar çizgisinde nesilleri buluşturan hakikat köprüsü: Yeni Asya” manşetimizde ifadesini buldu.

Bu manidar buluşma, emektar kadroların bugüne getirdiği hizmetin, bayrağı devralarak dalgalandırmaya devam edecek genç nesiller tarafından istikbale taşınacağı ümidimizi de tazeledi ve kuvvetlendirdi.

Sadık ve fedakâr okurlarımız her zaman olduğu gibi tebrik mesajları ve ilanlarıyla ve ayrıca fazla miktarda talep ettikleri özel sayımızı tanıtım ve ilanat için mahallerinde dağıtmak suretiyle heyecanımıza ortak olurken, bu manaya da güç verdiler.

Keza 20 Şubat akşamı Ankara Büromuzda, ertesi akşam İzmit’te ve dün gazetemizde yoğun katılımlarla gerçekleşen kutlama programları da şevke medar oldu.

Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz’le Çizerimiz İbrahim Özdabak hakkındaki davada verilen beraat kararı ile AİHM’in cezaevlerindeki Yeni Asya yasağı için verdiği “hak ihlali” kararlarının 55. yıldönümümüze tevafuk etmesi hem yayınlarımıza, hem etkinliklerimize ayrı bir renk ve canlılık kazandırdı.

Bu vesileyle, 55. yıl coşkumuzu paylaşan vefakâr ve kadirşinas okurlarımıza, özel sayımıza katkıda bulunan yazarlarımıza ve kâğıt baskımızla ilk kez buluşan Fidanlık ekimizin genç kadrosuna teşekkür ediyoruz.

Keza gönderdikleri kutlama mesajlarında Yeni Asya’nın her hal ve şartta hak, adalet ve hürriyetlerden yana olan duruşunu vurgulayan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’na, CHP Milletvekilleri İlhan Kesici, Utku Çakırözer ve Ömer Fethi Gürer ile eski Milletvekili İsmet Tokdemir’e, DEM Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay’a, AP eski Milletvekili Recep Özel’e, İNOSAM Genel Başkanı Gürkan Avcı’ya, MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat’a, Prof. Dr. Mehmet Altan’a ve Sözcü Yazarı İsmail Saymaz’a da teşekkürler.

Aynı tavizsiz istikrar çizgisinde daha nice yıllara hep birlikte erişmek duasıyla.

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