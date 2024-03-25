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25 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Zekâtlar manevî hizmetlere

Yeni Asya'dan Size
25 Mart 2024, Pazartesi
Malûm, Ramazan deyince gündeme gelen konulardan biri zekât ve fitre.

Bilindiği gibi, Üstad Bediüzzaman Medresetüzzehra’nın en önemli gelir kaynaklarından biri olarak zekâtı gösteriyor. Bu husus, manevî Medresetüzzehra vasfını taşıyan Nur hizmetleri için de geçerli.

Risale-i Nur dersleri, talebe hizmetleri ve neşriyat faaliyetleri, bu hizmetin birbirini tamamlayan şube ve birimleri. Bütün bu hizmetler, Nur Talebelerinin helâl kazançlarından ayırdıkları katkılarla gerçekleşiyor.

İşte zekâtlar da bu katkıların bir parçası.

Hizmetin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında zekâtların da devreye girmesinde büyük maslahat var.

Çünkü günümüz şartlarında çarkları döndürmenin eskiye göre daha da zorlaştığı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.

Böyle bir tabloda, zaten son derece kısıtlı ve dar imkânlarla çalışan hizmet birimlerimizin daha fazla desteklenmeye ve katkıya ihtiyacı var.

Çünkü bizim hizmetimizin çok önemli bir esası istiğna. Bu prensibin gereği olarak hizmetlerimiz için devlet ve özel kuruluşlar dahil, kimseden birşey istemiyor ve almıyor, kimsenin kapısını çalmıyor; kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz.

Onun için, zaten verilmesi gereken zekâtlar bu hizmetlere kanalize edilirse, hem Üstadın yaklaşım ve arzusuna uygun hareket edilmiş, hem de hizmetlerimize soluk aldırılmış olunur.

Konunun, Tevbe Suresi 60. âyetinde sıralanan “zekâtın verileceği adresler” içindeki “Fîsebilillah, Allah yolunda hizmet edenler” maddesine bakan yönü de var.

Bu manaya bu zamanda tam mâsadak olanlar, manevî cihad için kurulmuş müesseseler değil mi?

Hizmetlere verilecek zekâtların sarfiyat ve kullanım alanları, ilgili heyet ve kadroların istişareleriyle belirlenecek öncelik sıralamalarına göre tayin edilip ona göre hareket edilir.

İçinden geçtiğimiz, ekonomik krizin daha da ağırlaştığı bu sıkıntılı süreçte, bilhassa şu dönemde önceliğin münhasıran bunlara verilmesi hususunu tekrar hatırlatıyoruz.

Bu manaların tahakkuku için uygun adres, gazetemizde çıkan duyurularda gösteriliyor. Allah zekât ve fitrelerimizi en isabetli şekilde en doğru adrese ulaştırmaya muvaffak kılsın ve kabul eylesin inşaallah.

***

23 Mart ekimiz

Üstadın 64. vefat yıldönümü vesilesiyle hazırladığımız özel sayımıza gösterilen yoğun ilgi için okurlarımıza, ekin muhtevasına katkı veren yazarlarımıza, yazıişleri kadromuza ve tasarımcı ekibimize çok teşekkür ediyoruz.

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