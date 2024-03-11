23 Mart özel sayımız

Bilindiği gibi, her sene kuruluş yıldönümümüz olan 21 Şubat ile Üstad Bediüzzaman’ın vefat yıldönümü olan 23 Mart günlerinde gazetemizi farklı bir muhteva ile özel sayı olarak çıkarıyoruz.

55. yılımıza geçen senenin başından itibaren gençlerin hazırladığı ve portalımızda yayınlanan Fidanlık ekini ilk kez kağıt baskıda da verdiğimiz özel sayı ile girdik.

“Tavizsiz istikrar çizgisinde nesilleri buluşturan hakikat köprüsü: Yeni Asya” manşetiyle, geride kalan 54 yıl boyunca bu hizmete emek verip dar-ı bekaya irtihal edenlerle, halihazırda bu hizmeti sürdürenlerin temsil ettiği kesintisiz silsilenin, bayrağı devralacak genç nesiller tarafından, tecrübeyle dinamizmin harmanlanacağı bir ahenk içinde devam ettirileceği mesajını verdik.

Şimdi önümüzde, Üstadı 64. vefat yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad edeceğimiz 23 Mart var. O gün vereceğimiz özel sayıdaki ana muhtevayı bu sene Risale-i Nur Kongresi için belirlenen konu çerçevesinde hazırlıyoruz.

Üstadın vefat yıldönümlerinde her yıl farklı bir konu başlığıyla kongre ve panel düzenleme geleneğini sürdüren Risale-i Nur Enstitüsü, bu yıl 27-28 Nisan günleri Ankara’da gerçekleştirilecek olan 17. kongrenin konusunu “Toplumun temeli aile” olarak belirledi.

Kongredeki masa çalışmalarının da, özel sayımızın da hareket noktası, Risale-i Nur’daki şu tesbitler ve bunları tamamlayan diğer izahlar:

“Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassungâh (sığınak), aile hayatıdır.”

“Bu zamanda aile hayatının ve dünyevî ve uhrevî saadetinin ve kadınlarda ulvî seciyelerin inkişafının sebebi, yalnız daire-i şeriattaki âdâb-ı İslâmiyetle olabilir.”

Ailenin ciddi bir sarsıntı geçirdiği, aile kurmanın da, kurulan aileleri devam ettirmenin de değişik sebeplerle zorlaştığı ve birçok ailenin ya dağıldığı veya dağılma işaretleri verdiği bir ortamda, fertlerin ve toplumun mutluluğu, huzuru ve geleceği açısından da bir temel taşı niteliğindeki bu kurumu korumak ve güçlendirmek son derece hayatî bir öneme sahip.

Bu konular özel sayımızda yazarlarımızın ve Bizim Aile ekibinin katkılarıyla geniş şekilde işlenecek. Özel sayımıza taleplerinizi bekliyoruz.

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Ramazan sayfamız

Bir yenisine daha erişmenin sevincini paylaştığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederken, Ramazan sayfamıza katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor, okurlarımıza verimli ve istifadeli okumalar diliyoruz.

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Temsilciler toplantımız 4 Mayıs’ta

2024 Bahar Dönemi Temsilciler Toplantımız 4 Mayıs Cumartesi günü her zaman olduğu gibi yine İstanbul’da gazetemizin binasında yapılacak. Şimdiden temsilcilerimizin bilgisine sunuyoruz.