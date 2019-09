Temsilcilerimiz toplanıyor

Hizmetlerimizin en üst karar mercii olan Umumî Meşveret Heyetimiz bu hafta sonu olağanüstü gündemli olarak toplanıyor. Bu vesileyle faaliyetlerimize yön veren “Meşveret Sistemimiz”le ilgili bazı hatırlatmalar yapmakta fayda mülâhaza ediyoruz:

* Cemaatin her türlü hizmeti “Meşveret Sistemi” adı altında ifade edilir ve düzenlenir. Nur Talebeleri arasında hâkim olan fert değil, Meşveret Sistemi’dir. Her hizmet mahallinde o mahallin cemaatince seçilen meşveret heyeti her türlü hizmetin en üst seviye sorumlusu ve yetkilisidir.

* Bütün organizasyon çalışmaları, Üstadımızın Risale-i Nur’da ifade ettiği meslek ve meşrep esaslarının herkesçe görülebilir şekilde belirginleştirilmesi olarak anlaşılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, “Meşveret Sistemi’nin esaslarının Risale-i Nurlar’dan tesbit ve anlaşılması” faaliyetidir. Hizmetimizde Meşveret Sistemi ile ilgili şemalar ya da benzeri çalışmalar, “cemaatin kurumsallaşması” olarak yorumlanamaz ve o şekilde yönlendirilemez. Zira Nur Cemaati bir dernek ya da kaydı, merkezi, başkanı ve üyeleri olan bir kurum veya kuruluş değildir.

* Hiçbir kişi, kurum veya kuruluşun cemaati potansiyel bir faaliyet zemini ya da kaynak olarak kullanmasına müsaade edilemez.

* Herhangi bir hizmet mahallinde, cemaat adına ya da cemaatin katılımını sağlayacak şekilde faaliyet gösterecek olan kişi, kurum veya kuruluşlar o mahallin meşveret heyetinin müsaadesini almak zorundadır.

* Cemaat kendisini temsil eden Hizmet Birimleri ya da organizasyonların üst yönetim kadrolarını Meşveret Sistemi marifetiyle seçer veya tayin eder. Kurumsallaştırılan hizmet alanlarının birim yönetimleri de meşveret esasına uyularak tayin edilir.

* Meşveret heyetleri çalışma, hizmet ve faaliyetlerini Risale-i Nur ölçülerine uygun olarak yürütürler. Hiçbir meşveret heyeti Risale-i Nur ölçülerine ve bir üst heyetin kararlarına aykırı karar alamaz.

* Umumî Meşveret Heyeti’nin kararları, diğer meşveret heyetlerini de bağlar. Her meşveret heyeti, bir üst heyete karşı sorumludur.

* Her meşveret heyeti, çözemediği veya yetki alanına girmeyen meseleleri öncelikle bir üst heyete götürür.

* Cemaat adına ve cemaate hitap eden gazete, dergi, kitap gibi süreli ya da süresiz yayın, sesli ve görüntülü yayın yapmak gibi cemaatin her türlü neşriyat faaliyetleri Umumî Meşveret Heyeti’nin aksine bir kararı olmadıkça Yönetim Kurulu ve Yeni Asya tarafından yürütülür.

* Vazifeli kişi, kurum veya kuruluşlar haricinde Yeni Asya’nın şahs-ı manevîsini çağrıştıracak isim ve logo kullanılamaz. Mevcut bu tür siteler ve hesaplar kapatılır, üye olanlar ayrılır. Meşveretlerimizi ilgilendiren hususlar, vazifelilerce ilgililere bildirilme veya vazifelilerin meşveret heyetlerine dâvet edilmesi gibi konuların dışında, sosyal medya ortamında paylaşılamaz ve neşredilemez.

Toplantımızın güzelliklere vesile olması duâsıyla, hepinize hayırlı haftalar diliyoruz.