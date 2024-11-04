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4 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yeni kararlar, yeni hedefler

Yeni Asya'dan Size
04 Kasım 2024, Pazartesi
Geçtiğimiz hafta sonu Güneşli Tesislerimizde düzenlenen Umumî Temsilciler Toplantımız, yayıncılık hizmetlerimizin son altı aylık periyoddaki gelişmelerini değerlendirmek ve geleceğe yönelik hedeflerimizi belirlemek açısından oldukça verimli geçti.

Türkiye’nin dört bir yanından ve Avrupa, Avustralya ile Kıbrıs’tan gelen temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen bu toplantıda, yayınlarımızın kalitesini ve sayısını arttırma yönündeki çalışmalar gözden geçirildi. Temsilcilerimiz, sahadan edindikleri tecrübelerle kıymetli teklifler sundu ve bu doğrultuda önemli kararlar alındı.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, faaliyet raporunu okuyarak katılımcıları bilgilendirdi. Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Meali başta olmak üzere son dönemde okuyucularla buluşan yayınlarımız hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Soruları cevaplandırdı. Verimli müzakerelere sahne olan toplantı boyunca, Yeni Asya Vakfı, Risale-i Nur Enstitüsü, Risale-i Nur Eğitim Merkezi ve Yurt Dışı Hizmetler Birimi’nin çalışmaları ile Eğitim, Sosyal Faaliyetler ve Neşriyat komisyonlarımızın faaliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. 

Toplantıda, çalışma sistemimizin iyileştirilmesi istenen maddeleri ele alındı. Yeni düzenlemelerle son şekli verildi. Komisyonlarımızın faaliyet raporları okunarak insanlığa ve toplum hayatına neşriyat yoluyla sunabileceğimiz katkılar üzerinde duruldu. Özellikle dijital yayıncılığın önemi vurgulanarak hem muhteva alanında, hem de neşriyatımızın pazarlamasında daha aktif kullanılması hususu yeniden ve daha güçlü şekilde ifade edildi.

Ayrıca, Cuma akşamı yazarlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısı ise, neşriyatımızı daha da ileriye taşımak adına yol gösterici ve verimli oldu.

Toplantıda dünyada uygulanan, ama ülkemizde ilk defa Yeni Asya tarafından hayata geçirilen “hakemli yazarlık” uygulaması da gözden geçirildi. Hakemli yazarlık uygulaması ABD ve Avrupa’da bazı yayın kuruluşlarının uygulamaya başladığı bir sistem. Bu uygulamayı hayata geçiren The New York Times (Fact-Checking and Editorial Standards), The Washington Post (Fact-Checking Department), The Guardian (Science and Environment Sections), Reuters (Fact-Check Team), ProPublica (Investigative Journalism) gibi yayın kuruluşlarını örnek olarak gösterebiliriz. Biz hakemli yazarlık ile “Yeni Asya yazıyorsa doğrudur” tezini herkese ilân etmeye devam edeceğiz.

Son dönemde katıldığımız kitap fuarlarının geri dönüşleri de masaya yatırılarak, fuarlara olan ilginin arttırılması adına gelecek sezon için daha fazla fuara katılma kararı aldık.

Bu önemli toplantılarda alınan kararları hayata geçirmek için büyük bir azim ve gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetlerimize yön veren, bizlere katkı sunan tüm temsilcilerimize, yazarlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

Kararların hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

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