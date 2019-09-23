1 Kasım'dan itibaren yasaklanıyor

Kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

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