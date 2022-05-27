"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

1 liradan satarken kazanıyordum

27 Mayıs 2022, Cuma
AKSARAYLI ÇAYCI Cengiz Toprak: “1 LİRAYA ÇAY SATARDIM PARA KAZANIRDIM. ŞU ANDA 2 LİRAYA ÇAY SATIYORUM BANA PARA KALMIYOR.”

Aksaray Kapalı Çarşı’da 4 yıldır çaycılık yapan Cengiz Toprak, hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan dert yandı. Toprak, “Eskiden gerçekten çok güzeldi. 1 liraya çay satardım, para kazanırdım. Ama şu anda 2 liraya çay satıyorum bana para kalmıyor ancak ev geçindiriyorum” dedi. Toprak, çaya gelen zamlardan dolayı işlerinin azaldığını belirtti. Çaya yüzde 43 zam geldiğini anımsatan Toprak, şöyle konuştu: “Şu anda bir koli çay 740 lira. İçerisinde 12 kilo var. Ortalama 15-20 günde bitiyor benim çayım. Müşteriye çayın fiyatını yansıtmadım. 6 aydır 2 liradan veriyorum ben, ama böyle giderse elimdeki çaylar bitince zammı müşteriye yansıtmak zorundayım. Kurtarmaz çünkü mecburum.”

 

HER ŞEY ÜÇE BEŞE KATLAMIŞ

Giderlerin artması nedeniyle kazançlarının yetişmediğini ve zam yapma zorunluluğunun doğduğunu söyleyen Toprak, “Şu an benim cep giderim ikiye katlanmış, dükkan giderim üçe katlanmış. Yani her şey üçe beşe katlamış. Mecburen zam yapmak zorundayım. Elektriğe eskiden sadece 200 lira öderdim. Şu an benim dükkanımda sadece bir lamba var bir dolap, bir semaver var 550 lira elektrik geldi” diye konuştu.

Aksaray - anka

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    62 YILDIR ÇIKMAYAN LEKE: 27 MAYIS - DARBECİLERE LÂNET ŞEHİTLERE RAHMET

    Basın kartı gaspına hukuk tokadı

    Beton ekonomisine değil, üretime yönelin

    İkinci el araç ithalatı mı?

    Ayakkabıda 3. el dönemi

    Parlamenter sistem gençler için ümit olacak

    1 liradan satarken kazanıyordum

    Sivile silah satışı şiddeti tetikliyor

    Türkiye Kupası Sivasspor'un oldu

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saatin tablosu

    ABD'nin 7 eyaletinde 9 maymun çiçeği vakası gözlemlendi

    Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi açıklandı

    Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili dosya UCM'ye taşınıyor

    27 Mayıs demokrasimizdeki travmaların başlangıcıdır

    ‘Geçinemiyorum’ diyenler ‘şükürsüz’ ilan ediliyor

    Demokrasi için bir araya geldik

    İmran Han'dan seçim kararı şartı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 1 günde 150, bugüne kadar 29600 askerini kaybetti

    Yayın gelirinde şampiyonluk Fenerbahçe'nin oldu

    Bursa'daki canlı bomba davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    27 Mayıs’tan 15-20 Temmuz’a
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ey Salim! Ey zâlim, ayağa kalk!
    Genel

    Basın kartı gaspına hukuk tokadı
    Genel

    62 YILDIR ÇIKMAYAN LEKE: 27 MAYIS - DARBECİLERE LÂNET ŞEHİTLERE RAHMET
    Genel

    İkinci el araç ithalatı mı?
    Faruk ÇAKIR

    Darbeci yetiştiren sistem bitmeli
    Genel

    1 liradan satarken kazanıyordum
    Genel

    Ayakkabıda 3. el dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte temel ölçü: “Dindarlık ve ahlâk”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.