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31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

101 yangından 91'ini kontrol altında

31 Temmuz 2021, Cumartesi 19:09
Bakan Pakdemirli, "101 yangından 91’ini kontrol altına aldık, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin pek çok bölgesinde aynı anda çıkan yangınlara karşı amansız bir mücadele verdiklerini belirterek, son 4 gündür doğal bir afet yaşandığına dikkati çekti.

Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha fazla hızla esen rüzgara rağmen orman teşkilatının yangınlarla mücadelesinin canla başla sürdüğünü vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada, 28-31 Temmuz arasında çıkan 101 orman yangınının 91’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Şu an özellikle Antalya, Mersin ve Muğla'daki yangınlara yoğunlaşmış durumdayız. İnşallah buradaki yangınları da en kısa sürede kontrol altına alacağız. Tüm ekipmanımız ve orman teşkilatımız ile gece gündüz demeden, 7-24 bunun için çalışıyoruz. İhtiyaca göre ek araçları devreye sokuyor ve bölge ülkelerden gelen destekleri de kullanıyoruz. Aynı zamanda afetten etkilenen vatandaşlarımızla da görüşüyoruz. Tüm yaraları en kısa sürede saracağız."

AA

Etiketler: orman yangını
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