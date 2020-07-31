'12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12 ilde meydana gelen 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli yazılı açıklamasında, Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. İzmir Torbalı, Manisa Soma, Antalya Manavgat ve Aksu, Hatay Dörtyol, Muğla Marmaris ve Seydikemer, İzmir Aliağa ve Balçova, Konya Beyşehir, Hatay Alahan ve İskenderun, Şırnak, Gaziantep İslahiye ve Balıkesir İvrindi’de çıkan orman yangınların kontrol altına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, Bursa Kestel ve Gürsü ile Aydın Bozdoğan'daki yangınlarının söndürüldüğünü kaydetti. Açıklamada, gün içinde meydan gelen yangınların son durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: - "Konya'da Beyşehir Yeşildağ Orman İşletme Şefliği Dumanlı mevkisinde saat 10.00'da meydana gelen orman yangınına saat 10.25'de ilk müdahale edildi.Yangına 4 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 70 söndürme işçisi ile yangın kontrol altına alındı. - "İzmir Akhisar Soma Orman İşletme Şefliği Adilköy mevkisinde saat 13.33'te başlayan orman yangınına saat 13.45’te ilk müdahale yapıldı. 3 helikopter, 1 uçak, 15 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 60 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. - "İzmir Gaziemir Orman İşletme Şefliği Balçova Barajı mevkisinde saat 16.08'de meydana gelen orman yangınına saat 16.18'de ilk müdahale yapıldı. 10 helikopter, 1 uçak, 53 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 210 söndürme işçisinin müdahalede bulunduğu yangın kontrol altına alındı. - "İzmir Orman İşletme Müdürlüğü, Aliağa Orman İşletme Şefliği Petkim İçi mevkisinde saat 16.14'te başlayan orman yangınına saat 16.24'te ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 45 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. - "Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Serinyol Orman İşletme Şefliği Alahan mevkisinde saat 13.50'de meydana gelen orman yangınına saat 14.02'de ilk müdahale yapıldı. 4 helikopter, 1 uçak, 57 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 250 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı." - "Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, Kabalı Orman İşletme Şefliği Kızıldam köyü mevkisinde saat 14.04'te meydana gelen orman yangınına saat 14.20'de ilk müdahale yapıldı. 8 helikopter, 2 uçak, 46 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 240 söndürme işçisinin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor." Açıklamada ayrıca, İzmir Balçova yangının Bakan Pakdemirli tarafından yangın idari yönetim helikopterinden incelenerek buraya kara birliklerinin yönlendirildiği bildirildi. AA

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