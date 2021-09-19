2 saatte 85 torba çöp toplandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki turistik Cennet Koy’da belediye ve ‘Misgibi1Bodrum’ ile ‘Let’s Do It’ sivil toplum örgütleri üyelerinin katıldığı çevre temizliği gerçekleştirildi.

Aralarında çocuklar ve yabancıların da bulunduğu yaklaşık 80 gönüllü ile belediye işçilerinin de katıldığı temizlikte büyük çoğunluğu piknikçilerin bıraktığı pet şişe, yemek artıkları, sigara izmaritleri, cam şişe, otomobil lastikleri, havlu, tişört, mayo benzeri 85 torba atık madde toplandı. 2 saat içerisinde toplanan bir traktör dolusu atığın temizlenmesine küçük çocuklarında yardım ettiği görüldü. Çöpler arasına atılan 2 kişilik yataklı koltuk ise görenleri şaşkına çevirdi.

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.